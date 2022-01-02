回到未來！超商購物但發票日期怪怪的 他愣：還在跨年？
民眾到便利商店購買商品，一定都會索取統一發票，不僅可以記錄平時的花費，還能試試手氣兌獎。但是有一名網友日前卻拿到一張「下個月」的發票，不禁擔憂地詢問「這還能兌獎嗎？」貼文一出立刻引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 09:43:10
該名網友在《Dcard有趣版》發文「我的發票在跨年嗎」並分享一張照片，只見照片中的超商發票開立日期為2021年12月31日下午4點半左右，但是往上一看，發票證明聯上的日期期間卻是111年（2022）年的1～2月，原PO事後發現覺得怪怪的，因此上網發文詢問這張發票是否還能兌獎？
貼文一出，立刻就有專業網友留言表示：「超商會向主管機關報備，最後一天月結後可以先使用下個年度的字軌，兌獎只看大字的」、「不用作廢，就對1、2月的」、「雖然是電子發票，但每個月給的數量都是固定的，所以提早用完就可以先用下個月的」、「大部分是3點前就作帳完成，之後的資料是隔天的，所以一月份發票沒錯，就對12月份的就好」、「正常的喔！按照發票的對獎期間去對獎就可以了！有時候是兩個月的發票用完了，就會開成下一期的發票，有時候是月底要結帳，店家已經關帳，然後你才去消費，自然這筆金額就會變到下個月」。
事實上過去財政部南區國稅局就曾解釋，依統一發票使用辦法第21條規定，非當期之統一發票，不得開立使用，但經主管稽徵機關核准者，不在此限。例如在雙月份最後幾天，當期統一發票已全數用光，在稽徵機關核准下，可先開立下一期發票給消費者。而消費者拿到營業人開立之次期統一發票，仍可依統一發票刊印所屬月份之號碼對獎，不影響對獎權益。（編輯：陳珮瑜）