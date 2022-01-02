火鍋店突贈「一顆糖果」他狂咬臉綠！真實用途曝：被笑慘
台灣人一年四季愛吃火鍋，不管是百元火鍋、精緻火鍋或吃到飽，皆吸引許多老饕前往享用。不過，有位網友跨年夜前往某間火鍋店用餐時，發現店家贈送一顆像似薄荷糖果的神秘用品，但當他咬下去後發現口感詭異，等到服務員揭開真正用途後，讓他當場崩潰。
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 10:50:02
原PO於Dcard上發文，表示前幾天跨年夜到一間火鍋店用餐，當時桌上附有像似糖果的神祕用品，「看起來是薄荷糖對吧？所以我留到餐後。在買單刷信用卡的時候吃了」。
原PO也分享口感，指出並沒什麼味道，「還有點咬舌頭，有一秒我以為這是高級口味糖果」，沒想到服務生見狀，立馬上前提醒他「不好意思，那個是濃縮毛巾喔！」此話一出，讓整間店的客人笑了出來，讓他尷尬直呼「幸好它沒膨脹，不然可能活不到2022了……尊嚴好痛」。
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「看起來有夠像薄荷糖，若不是看到這篇我可能是下個原po」、「跨年夜被發糖果感覺很合理」、「這個我有用過，真的長超像糖果，就是沾水就可以打開，之前出國都會帶」、「第一次看到這種東西，長知識了」、「上次跟朋友吃西式餐廳時也是用這種壓縮毛巾，但服務人員同時也送上小碟子及水，要認錯我是覺得機率不大啦」。
但也有人搖頭認為，「服務人員應該在點餐的時候告知一聲，以免真的有小朋友誤食，尤其還是很容易不小心直接吞下去的大小」、「雖然知道這是壓縮毛巾，但服務生一開始沒有事先提醒也是很值得客訴」。（編輯：陳雅雲）