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吃到飽始祖現身！老饕挖「這家」低調30年：曾是全台最強

▲台灣人喜愛吃到飽，就有網友好奇詢問「有沒有吃到飽始祖的卦？」隨即引發老饕們回憶。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲台灣人喜愛吃到飽，就有網友好奇詢問「有沒有吃到飽始祖的卦？」隨即引發老饕們回憶。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 11:22:05

台灣人喜愛吃到飽餐廳，不管是搭配燒烤、火鍋還是buffet等類型，總能吸引民眾和親朋好友一同前往享受大餐。不過，就有網友好奇詢問「有沒有吃到飽始祖的卦？」隨即引發老饕們回憶過往。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示依稀記得全台灣最先開始推出吃到飽的便是「可利亞」，「那時候是全台最大也最多的吃到飽餐廳，緊追在後的應該是海霸王」。他透露，自己雖有享用過海霸王的經驗，卻沒有光顧過可利亞，讓他好奇詢問「有沒有當年吃過的要分享一下，真的有這麼厲害？有沒有卦？」。

▲可利亞在台帶起吃到飽風潮。（圖／翻攝google maps）
▲可利亞在台帶起吃到飽風潮。（圖／翻攝google maps）
問題一出，立馬釣出不少老饕回憶，「第一次體驗火烤兩吃就它咩」、「那時候很流行火烤兩吃，吃到飽」、「小時候就可利亞」、「小時候超常吃可利亞，高雄人」、「可利亞以前在高雄吃過，學生時代吃很爽」。

除此之外，還有內行人分享許多童年神店，「趣味一下，輕鬆回本。現在只有千葉偶爾能戰勝」、「上閤屋，山河屋，船老大，都是吃到飽第二代」、「上閤屋+1，為了吃炸蝦去的XD」。

據了解，可利亞發跡於1968年，其以「石頭火鍋」起家，直到1992年改成「火烤兩吃」，推出新穎的吃到飽用餐模式，掀起全台餐廳的吃到飽風潮，全盛時期有34間分店，被認為是台式吃到飽的始祖。不過受到疫情影響，位於台北市南京東路的旗艦店，傳出已悄悄熄燈，讓老顧客們相當不捨。（編輯：陳雅雲）

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