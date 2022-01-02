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吃嘸王品純外帶「來滋烤鴨」爆氣　學「這兩招」輕鬆預訂

▲王品試營運中的純外帶來滋烤鴨Let‘s DUCK讓大家搶破頭，吃不到烤鴨頻頻爆火氣。究竟怎樣才能順利吃到王品夯爆烤鴨呢？神預定2招曝光。（圖／王品提供、翻攝自來滋烤鴨inline線上訂餐）
▲王品試營運中的純外帶來滋烤鴨Let‘s DUCK讓大家搶破頭，吃不到烤鴨頻頻爆火氣。究竟怎樣才能順利吃到王品夯爆烤鴨呢？神預定2招曝光。（圖／王品提供、翻攝自來滋烤鴨inline線上訂餐）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-02 18:15:23

去年年底王品悄悄開張2大新店，除了鐵粉敲碗成功的嚮辣和牛麻辣鍋吃到飽，純外帶來滋烤鴨Let‘s DUCK簡直讓大家搶破頭，吃不到烤鴨頻頻動肝火，上網痛罵王品亂搞「飢餓行銷」！衝著王品餐點的高品質與人氣，在試營運期間便想嚐嚐來滋烤鴨的魅力，不料粉專上不少網友白跑一趟、電話打不通、網路預訂老是「暫不開放點餐」的苦主現身，無論是線上預訂還是衝現場排隊買，烤鴨還沒吃到，倒是吃出一身怒氣。究竟怎樣才能順利吃到王品夯爆烤鴨呢？神預定2招曝光。

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官方表示，由於來滋烤鴨Let‘s DUCK只選用花東縱谷放養櫻桃鴨，經低溫風乾室醃製入味、酥烤出琥珀色的五星飯店級烤鴨，因此每日供應有限，售完為止。為了解決大家訂不到、買不到烤鴨的困擾，官方系統已開放線上預訂點餐，將於每日06:00開放7日內的預訂

而官方也公布現場烤鴨兩時段出爐開賣的時間，門市烤鴨每日上午11:00起、下午16:00起定時出爐。不過建議大家，若不想現場白等一場空的話，還是多多嘗試手指點購下訂，確定預定成功再去取餐最保險。粉專上也有網友力挺，「現在預訂網路都有名額」、「已經很開心預訂到了！期待吃好吃的烤鴨」。

記者實際操作以電腦和手機操作預訂官方inline點餐系統，雖然當天就想吃的「儘快」選項完全無法按之外，今（2）日約下午13時左右登入系統，開放預訂的7日內，除了最近的週一之外，其他6日都還有空檔可預訂。

但到了傍晚，再次觀察預訂系統，原本過中午還能訂到的1/8週六全日時段已訂滿；而1/9週日全天原本僅最早中午兩時段售完，傍晚則僅剩13:30、19:00、19:30三時段還有機會。且訂單建立後，還需等候餐廳確認後，收到餐廳確認簡訊才算訂單完成，建議大家還是提早安排預訂。

▲實測電腦下訂頗為順利，不到五分鐘可建立訂單。（圖／翻攝自來滋烤鴨inline線上訂餐）
▲實測電腦下訂頗為順利，不到五分鐘可建立訂單。（圖／翻攝自來滋烤鴨inline線上訂餐）
王品除了公告門市開賣與線上點餐兩大訂購方式，也在粉專上致歉，強調「了解大家線上烤鴨訂不到、訂餐刷卡後未收到訊息、烤鴨完售以至於白跑一趟、餐點漏單」等問題困擾，承諾「每項意見與聲音我們都有聽見，也逐步的調整改善，努力提供更好的服務體驗給大家。」

▲使用手機於inline線上訂餐，想要當天就吃到的「儘快」選項，的確幾乎都是無法勾選的狀態。（圖／翻攝自來滋烤鴨inline線上訂餐）
▲使用手機於inline線上訂餐，想要當天就吃到的「儘快」選項，的確幾乎都是無法勾選的狀態。（圖／翻攝自來滋烤鴨inline線上訂餐）
▲傍晚再上系統可發現，週二、三、六皆已無法再下訂，週日也只剩少少時段可選。（圖／翻攝自來滋烤鴨inline線上訂餐）
▲傍晚再上系統可發現，週二、三、六皆已無法再下訂，週日也只剩少少時段可選。（圖／翻攝自來滋烤鴨inline線上訂餐）

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