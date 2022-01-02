吃嘸王品純外帶「來滋烤鴨」爆氣　學「這兩招」輕鬆預訂

我是廣告 請繼續往下閱讀
官方表示，由於來滋烤鴨Let‘s DUCK只選用花東縱谷放養櫻桃鴨，經低溫風乾室醃製入味、酥烤出琥珀色的五星飯店級烤鴨，因此每日供應有限，售完為止。為了解決大家訂不到、買不到烤鴨的困擾，官方系統已開放線上預訂點餐，將於每日06:00開放7日內的預訂。
而官方也公布現場烤鴨兩時段出爐開賣的時間，門市烤鴨每日上午11:00起、下午16:00起定時出爐。不過建議大家，若不想現場白等一場空的話，還是多多嘗試手指點購下訂，確定預定成功再去取餐最保險。粉專上也有網友力挺，「現在預訂網路都有名額」、「已經很開心預訂到了！期待吃好吃的烤鴨」。
記者實際操作以電腦和手機操作預訂官方inline點餐系統，雖然當天就想吃的「儘快」選項完全無法按之外，今（2）日約下午13時左右登入系統，開放預訂的7日內，除了最近的週一之外，其他6日都還有空檔可預訂。
但到了傍晚，再次觀察預訂系統，原本過中午還能訂到的1/8週六全日時段已訂滿；而1/9週日全天原本僅最早中午兩時段售完，傍晚則僅剩13:30、19:00、19:30三時段還有機會。且訂單建立後，還需等候餐廳確認後，收到餐廳確認簡訊才算訂單完成，建議大家還是提早安排預訂。
王品除了公告門市開賣與線上點餐兩大訂購方式，也在粉專上致歉，強調「了解大家線上烤鴨訂不到、訂餐刷卡後未收到訊息、烤鴨完售以至於白跑一趟、餐點漏單」等問題困擾，承諾「每項意見與聲音我們都有聽見，也逐步的調整改善，努力提供更好的服務體驗給大家。」