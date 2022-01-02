日本爆紅心測！直覺選第一眼像啥　窺探你真正的心智年齡

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1. 馬臉
2. T-shirt
3. 圍兜兜
4. 麵包
選擇「1. 馬臉」的人：
心智年齡是實際年齡「+10歲」！你的個性相對穩重許多，對生活有一定的看法，做決定時會慎選比較安全的決擇避開任何風險，認為「現實生活可沒那麼甜蜜」，因此你喜歡訂定計畫按部就班行事，是個成熟的老靈魂。不過建議老靈魂們平常可以多嘗試新東西，這樣也可以讓生活變得更多采多姿。
選擇「2. T-shirt」的人：
你的心智年齡剛好「等於」實際年齡！儘管這類型的人有時保有大人做事實事求是的精神，但有時也會出現情緒起伏的現象，不過當遇見挫折時並不會馬上放棄，反而會自我檢討加以改進。人際關係方面有時容易有主觀偏見，建議多結交各個年齡層的朋友，可以互相幫助在心靈上的成長。
選擇「3. 圍兜兜」的人：
這類型人的心智年齡比實際年齡「-5歲」！你們個性直接又單純，有時候可能有一點自私，但這些都出自於心思敏感的你內心渴望被呵護，因此容易焦慮不安，遇到挫折容易現在迴圈裡。建議別太以自我為中心，多換個角度思考，或是多閱讀書籍，這樣心智年齡就會自然而然增加喔！
選擇「4. 麵包」的人：
心智年齡是實際年齡「-10歲」！承認吧，你的內心就是個單純的小孩，個性較為隨心所欲的你，對很多人事物都有強烈的好奇心，面對抉擇也很隨興就決定，不過有時會讓人稍嫌歷練不夠。建議可以多嘗試各種事物，或是做決定時多採考別人的意見，從學習中去克服困難與障礙，讓自己晉升成心智更成熟的人。（編輯：陳珮瑜）