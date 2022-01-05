男生髮型只會剃兩側？2022趨勢曝光 靠「這招」帥成坤達
年復一年，已經看膩男生髮型只會剃兩側嗎？2022男生髮型趨勢曝光，留點長度、再燙點捲度的造型感，讓你輕鬆複製坤達招牌髮型，瀟灑不羈的男人味，擺脫孩子氣，整個人更有型。還有韓劇《無法抗拒的他》中有「撕漫男」稱號的宋江、《華燈初上》第二季「寶寶媽媽」吳慷仁的私髮推薦，還不快學起來，跟上2022男性髮型範本。還有宋慧喬、韓韶禧瀏海成範本，全智賢捲髮最夯的2022女性髮型趨勢別錯過。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-05 07:35:00｜2022-01-05 07:53:39
好剪才髮廊設計團隊公布2022三款男生髮型提案，分別為日系慵懶「松果捲」、瀟灑不羈「破浪捲」、韓系自然「王子捲」。捲度較複雜的松果捲有著層層堆疊的空氣感，估計需要每日特別造型的髮型，可能會難倒一半以上的男士們。
而延伸自狼尾頭（Wolf Cut）的破浪捲，以不規則紋理與輕盈層次打理，個性十足。解決了男生把髮尾留長，容易讓整體髮型看起來太厚重、沒精神的困擾。不想太凸顯捲度時，就不特別上造型品、輕鬆順著髮尾撥順，便有坤達那頭自然微捲髮的效果。
遇到特殊場合，只要簡單抹上造型品，可增添整體髮型的線條感，讓整體造型立即有型，尤其破浪捲能拉長臉型的立體感，抓鬆後還可增加頭型飽滿度，又不會太浮誇，是很好上手的男生髮型。
而擁有韓系自然風格的王子捲，類似女生中分的S型微捲劉海的延伸，透過燙型不燙捲的技術，在兩側壓貼燙讓頭型輪廓變小，以凸顯五官立體感，很有修飾效果。當紅的宋江和吳慷仁都是這款髮型的實踐者，懶得花時間整理的話，起床後可針對蓬鬆頭頂，用手指稍微順開即可。