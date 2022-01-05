2022髮型趨勢！宋慧喬、韓韶禧瀏海成範本 全智賢捲髮夯
2022年到了！大家最關心的髮型趨勢曝光，韓星帶動熱潮，宋慧喬、全智賢的S瀏海成造型範本，雲霧捲短髮一次奉上三款大勢短髮全公開，還在苦思新的一年要怎麼讓人耳目一新的話，參考這篇馬上有結論，趁著農曆年前髮廊沙龍預約還沒大爆滿，趕快帶著最愛髮型速速預約，才能頂著美美新造型過個好年。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-05 07:30:00｜2022-01-05 07:51:16
受到熱播韓劇影響，女主角標配款髮型絕對是熱潮，宋慧喬在新劇《現正分手中》，以一頭浪漫隨性微大捲搭配溫柔S瀏海，迅速成為近期女性髮型指標，向來頂著慵懶大波浪的韓韶禧，更是流行關鍵。裝可愛已經不再是王道，女王全智賢一頭標誌性捲髮最夯，呼應後髮大捲度，S瀏海聲勢不墜，能將臉部線條襯托地更溫柔，也隨著一線女主角們回歸2022髮型關鍵字熱搜。
法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer萊法耶分析，今年中長髮造型仍以自然S型捲度最受歡迎，前額瀏海則以蓬鬆髮根的S彎度前後呼應，讓長髮及中長髮擁有優雅浪漫感，短髮則帶有俏皮減齡感。
萊法耶進一步強調，今年揮別超級直髮，以八字S型瀏海搭配隨性微大捲最是流行指標！將一線韓劇女主角一字排開，宋慧喬、全智賢、韓韶禧全是擁有「S瀏海＋雲霧捲」的佼佼者。
看起來自然不造作的大波浪，讓整個人多了點愜意慵懶，搭配S型瀏海，在隨性中帶有造型感，不僅符合現今不刻意的潮流，更能擁有小臉效果！而且輕鬆紮上低馬尾或髮髻造型，都能進階做出精緻度，是相當好上手的髮型。
而好剪才髮廊設計團隊也曝光2022大勢短髮，分別為雲霧捲、木丹剪及棉花燙。其中，俐落卻不冷淡的「雲霧捲」，最多人青睞。中分短髮雲霧捲，讓全頭髮型結構一體成型，層層相連的捲度，能堆疊出厚實的微捲髮尾，在臉部形成陰影，製造小臉神秘的效果。可鹽可甜的「S瀏海＋雲霧捲」短髮版本，適合不喜歡浪漫長髮的短髮本命女孩。
如果想要翻轉溫和氣氛，只要搭配濕潤的造型產品，讓髮絲營造出線條感，就能增添霸氣俐落的帥氣角度！一次擁有溫柔和帥氣兩款風格，方便女孩隨時改變造型和穿著。