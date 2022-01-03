台灣夜市要吃飽「得花多少錢」？網一算驚呆：有錢人才去
台灣夜市文化相當有名，每到傍晚或晚上時，就會有不同類型的攤販聚集、擺攤，整條道路上有多樣化的道地美食，供民眾選擇、消費享用。對此，就有一名男網友好奇，面對物價上漲的速度，現在在台灣夜市要吃得飽，得花多少錢，貼文一出，也有人算出來，驚呼「有錢人才去」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 06:48:08
該名網友在PTT以「夜市大家覺得要多少錢才能吃得飽？」為題發文，表示元旦開始很多家餐飲、夜市紛紛調整價格，而他昨（2）日才到夜市買烤肉、蔥抓餅，就花了快250元，因此好奇發問「如果在夜市要吃得飽，大約價格會落在多少錢？100元以下有機會嗎？感謝分享」。
貼文一出，不少網友留言猜測價錢，「夜市一攤就破了100了==」、「以前200吃到吐，已經回不去了，夜市大同小異，沒CP值，我寧願買超商7折」、「500，考慮物價上漲的情況」、「400左右」、「主餐加飲料破百元」、「500跑不掉」；也有人分享吃飽妙招，「牛排130加碗麻辣鴨血60，飽了吧」、「點牛排店的鐵板麵100有找。然後狂吃自助的玉米濃湯飲料冰淇淋之類的」。
還有一名網友回文，直呼「夜市現在變有錢人去的地方，很可怕」，他表示，夜市現在跟店面差不多了，甚至有些還賣得更貴；而他前幾天才去十幾年沒去的夜市，一去才發現，很多點心類的主要都賣50、100元，然後量很少，像是兩串鳥蛋50元、一串雞腿50元、烤肉150元。
這也讓他超傻眼，「笑耶，你算他那個開價，還不如去那種有店面的居酒屋」，因為他認為，居酒屋廚師的料理手法強太多，夜市的量還很少，「而且夜市做得很難吃， 普遍調味都過度了， 口味太重，還拿錢跟做食材，同個手， 光看到就不太想吃了」。（編輯：郭佩蓉）