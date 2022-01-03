超商愛心捐款箱驚見「一疊千鈔」！全場笑翻：絕對是喝醉
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，而超商櫃檯旁通常都會擺放一個「愛心捐款箱」，讓民眾可以捐零錢做愛心，不過，就有一名男網友發現捐款箱內，竟然有一大疊「千元鈔票」，貼文一出，網友全驚呼「太有愛心」、「這是不是喝醉啊」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 09:08:23
該名男網友昨（2）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示他在超商準備結帳，低頭一看竟然看到愛心捐款箱裡面有「一大疊千元鈔票」，讓他嚇得直呼「這個人不是XXX特別有愛心，不然就XX的有錢」。
而他也將這個「奇景」拍下，捐款箱內真有一大疊千鈔，對比底下的百鈔、零錢，顯得特別不搭，而在這個不景氣的大環境底下，還能見到如此慷慨的人，也難怪讓原PO驚呼連連。
貼文一出，掀起熱議，「善心人，年終獎金今年一定領不錯」、「說不定跟老婆吵架，故意的」、「應該是不想把年終給老婆」、「狂」、「我有這樣還過願，但沒這麼厚」、「不管怎樣講、都是個有能力的人」；還有人猜會不會是年終領很大的長榮員工，「是不是長榮的員工」、「會不會是長榮海運員工？」、「那個人一定是在長榮海運上班……」。
不過，也有許多人笑翻，表示這名善心人士大概是喝醉了，「應該是喝醉…」、「喝醉了吧...等醒來後....」、「他只是喝醉了」、「喝醉也不要這樣」、「喝醉了，以為投的是發票」、「絕對是酒醉」、「很多是喝醉的XD」。
另外，也有人表示「賭博人都會說這把過了我捐多少錢，結果真的過了，相信我，他今天有贏錢」、「在便利商店也遇過，真的有一次塞五千進去」（編輯：郭佩蓉）