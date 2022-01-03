遭逼陪產留陰影！他「6年無性生活」崩潰離婚：我忘不掉
現代醫療雖已大幅進步，但懷孕生產仍免不了劇烈疼痛，因此對許多產婦來說，丈夫的陪伴、加油更是重要；豈料，就有一名人夫抱怨，當年被護理師叫到產房陪產，結果血腥畫面讓他自此產生陰影、難以抹去，導致夫妻倆人6年都無性生活，最後離婚收場，讓他後悔莫及。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 10:20:56
該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示一直以來，台灣也沒什麼人會關心男人真正的想法，「回到我前妻陣痛開始的時間，也就是我噩夢的開始」，原PO前妻當時要被推進產房，在走廊整路罵髒話，讓原PO很傻眼「我都不知道她怎麼會這麼多髒話，哪裡學的」？
接著護理師就喊了原PO名字，「XXX你還不進來？你老婆要生了，你不想陪她？你到底是不是她老公？」，但這也讓害怕血的原PO很煎熬，不知該怎麼辦，這時護理師又喊「你還不進來？你當什麼爸爸啊」，他在逼不得已的情況下，只好換上乾淨的衣服，不甘願地進去。
原PO沒想到，護理師竟然要他站在醫師後面陪產，讓他崩潰直呼「現場看根本不一樣啊！這些畫面心理素質要很強的男人才能接受吧」，他坦言，血肉模糊的畫面害他差點暈倒，「那些畫面我這輩子都忘不掉」。
他說，對老婆不知道為何就是不想碰她，「一看到她脫衣服，就會想起那天醫院的畫面，我也完全對她沒興趣，我也不知道為什麼...」，後來倆人就這樣過了6年的無性生活，夫妻倆漸行漸遠，最後離婚收場，也讓他崩潰表示「如果再選擇一次，我XX是絕對不會進去陪產」。（編輯：郭佩蓉）