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消費旺季、溫差大產量降　蛋價激飆「每台斤44元」

▲近期日夜溫差大，加上正值消費旺季，雞蛋價格飆漲至高價區，每台斤高達44元。（示意圖／翻攝Pexels）
▲近期日夜溫差大，加上正值消費旺季，雞蛋價格飆漲至高價區，每台斤高達44元。（示意圖／翻攝Pexels）

記者許若茵／台北報導

2022-01-03 10:08:59

近期日夜溫差大，加上正值消費旺季，雞蛋價格飆漲至高價區，而年節將近，民眾對白鯧魚、乾香菇等農產品需求提升，農委會表示，將提升魚市場供應量，至於乾香菇近期價格平穩，與往年同期相近，會持續加強調節市場供需，確保國人能以合理價格購得所需食材

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雞蛋營養價值高、方便料理，是國人餐桌常見美食，然而近期雞蛋價格逐日攀升，農委會解釋，因屆消費旺季，加上入冬以來日夜溫差大，造成蛋雞產蛋量下降，目前雞蛋批發價格為每台斤44元，位於相對高價區。

對此，農委會表示，已請產業做好生物安全防護與防寒措施，讓休產母雞投入生產，並請蛋商加強雞蛋各通路調度，充分供應消費者需求，雞蛋價格應可持穩。

年節將近，過往同期白鯧曾開出「天價」，農委會指出，白鯧價格易受海洋捕撈，再加上年節前消費者送禮、圍爐聚餐及祭祀等用魚需求增加等因素影響。

農委會說明，今年白鯧進口量較去年增加1255公噸，冷凍白鯧供應無虞外，亦請產銷團體釋出金鯧、紅色吳郭魚、石斑魚等象徵吉利討喜魚種；另亦於春節前5日加強調配13處消費地批發魚市場供應量，由平日350公噸提升至450公噸，讓年節期間水產品供應充裕，滿足消費者所需。

至於全年供應的乾香菇，農委會提到，目前正值主要產季，受生育期白天高溫乾燥影響，產量較去年略減2成，但因新冠肺炎疫情，餐廳團膳消費需求略降，整體供需相當，近期產地價格為每公斤900至1200元，與往年同期相近，可充分供應，價格平穩。

農委會強調，目前各項農產品供應充足，為應消費需求量大增，會持續監控各項物資的價格與供應量、以滾動方式加強調節市場供需，確保國人能以合理價格購得所需食材，同時也呼籲國人多選購當季的國產優質美味農、水、畜禽產品。

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