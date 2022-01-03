開年第1周「12星座」運勢曝！這位受財神眷顧　爽賺大錢

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白羊座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，這是一個忙碌的上班日，很多新年的計畫就此展開，無論是關於事業、家庭還是財運，都要全力以赴。最近你有亂花錢的跡象，請你一定要特別小心。開公司的朋友最近會因為公司稅務問題感到棘手。
金牛座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，職場中的各種變化，讓你必須全力以赴，最近有可能會發生調職、轉職和離職、終止合約的種種問題，每一件事情都需要你親力親為處理，所以這一段時間一定要保持做事情的效率和理性態度，不要意氣用事，所有紛爭記得以和為貴是最高的指導原則。關於愛情要留意自己的花邊新聞，如果已婚者還有花邊新聞可能導致形象受損。
雙子座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，無論你是社會新鮮人，或是職場中的資深幹部，同樣面臨著全新工作環境調整的轉變。這個轉變有可能是科技創新帶來的進步，也可能是因為新冠疫情全球肆虐，所造成的種種挑戰。總而言之，就是去接受這個全新的時刻，把心胸、視野打開。跟著時代一起進步成長，不要總是嚷嚷著想要離職或是退休。
巨蟹座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，你感覺到一股和諧、幸福、平衡的能量就出現在你的生活周遭，你是用一種很篤定、很自信的心情去迎接2022年的到來。面對嶄新的一年，你尤其在事業與愛情、婚姻的發展上，懷抱強大理想，這些美麗的夢想，極有可能在2022年美夢成真。開工之後，你如果身邊有一點錢，你特別想要投資股票和基金。你覺得在動蕩的時代，或許就是你股海掏金的最佳時刻。
獅子座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，你首先感覺到工作的忙碌，一如往常，而且有越來越忙的跡象，有可能你有同事在最近要離職，多出來的工作，在還沒有補進新的成員之前，只有大家辛苦一點，把離職同事的工作承擔起來。另外提醒你，2022年一定要多注意家人的健康，尤其年邁的祖父母、外祖父母，他們的健康時好時壞，讓你只要一想起他們，內心就是滿滿的思念和捨不得。
處女座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，你有非常好的運氣，這一股運氣，是身邊的朋友帶給你的。有可能是你的合作夥伴，也可能是你的伴侶，他們一直在你身邊陪伴著你，無論你有什麼想法和計畫，他們總是最支持你，而且真心陪伴。屆齡適婚年齡的朋友，一定要好好把握身邊的對象，因為他就是你生命中那一個對的人。想懷孕的朋友，請你繼續加油，春天會有懷孕的好消息出現。
天秤座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，你最想要用盡全力奉獻付出的並不是你的事業，而是你的家庭。你的家庭，包括你的父母、你與另外一半，或是你和小孩的關係。這一些情感的連結，都是你最寶貴、最想去呵護的愛。可能會有一部分的天秤座，在2022年會選擇離開職場，回到家庭與家人的懷抱，用時間去陪伴，陪伴父母變老，陪伴小孩長大。這樣的決定是2022年最正確的決定之一。
天蠍座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，做銷售或是做業績的朋友，你們賺大錢的時刻已經開始了。想要增加業績的朋友，記得表現出更積極、更主動的能量，因為你的熱情，絕對會吸引財神爺的眷顧和青睞，對於你增加財富是有正面的幫助。想要賺錢，記得主動出擊。最近如果有想買房子、換房子、租房子的朋友，你們可以在積極主動一點，因為適合你的好物件，可能在一個月出現。感情、婚姻有摩擦，奉勸你千萬不要吵架，因為一吵架就會分手。
射手座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，你最近有一波非常好的財運，你感覺到自己的荷包和存款簿上的數字，蒸蒸日上，這種錢進荷包的感覺是非常好的，可以感覺到踏實與安全感。在你手頭寬裕的時候，你自然想買的東西也比較多，最近正想買一件新衣服、新鞋子、或是新手機送給自己。
魔羯座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，你是一個充滿理想、鬥志的人，你想要在這一年做一番事業，展開屬於自己的人生大道。這種正面思考的能量，其實是非常正確的。因為這也是吸引力法則的一環，你內心所想的最純粹目標，宇宙自然會安排對的人事物，在恰當的時候出現，助你一臂之力。在實現夢想與願望的時候，記得保持謙虛態度，千萬不要自得意滿，與人結怨。
水瓶座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，最近是你的夢想時刻，你懷抱著很多兒時的理想，希望這些夢想，無論是關於自己的才華、興趣、愛好或是關於天馬行空的創意念頭，全部都值得你去試試看。只要你願意嘗試，你會發現，你距離目標又接近了一步。你最近把生活中的焦點都放在自己身上，你覺得自己的內心感受到快樂滿足，那才是真正的快樂滿足。至於行踪不明的情人或是對你愛理不理的曖昧對象，你正準備清掃這些煩人的孽緣和關係。
雙魚座（01/03~01/09 包含上升星座）
進入2022年之後，你是一個非常特別、能量非常強大的時刻，因為流年的歲星「木星」在暌違十二年之後，終於再次回到雙魚座的天空中。這種經歷時間成長所帶來的喜悅與祝福，相信所有的雙魚座朋友都可以深深的感受這種祝福。你要善用這樣的力量，去開拓自己的心靈空間，你可以涉獵一些跟藝術、音樂、舞蹈、繪畫、藝術、聲音和圖像方面的才華、才藝。或許你藉由學習可以更豐富滋養你的心靈。（編輯：郭佩蓉）
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