車亂停入口遭「五花大綁」！地主超狂留言 網：帥翻了
元旦連假3天大家都忙著出門遊玩，開心之餘也別造成別人的困擾！一名網友日前在桃園市蘆竹區五酒桶山登山口附近目睹一輛白色小客車遭「五花大綁」，真實原因曝光後網友全留言表示：「地主帥翻啦！」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 10:48:47
原來在連假期間，五酒桶山湧入許多踏青的民眾，但隨之而來的就是不少人亂停車，因此當地許多地主紛紛架設「請勿停車」的告示牌。這天原PO在臉書社團《蘆竹南崁資訊大小事分享團》分享自己到該地爬山時，突然看見一輛白色自小客車被人用膠帶「五花大綁」，原來是小客車擋住該地地主的出入口，諷刺的是該車主就停在「請勿停車」的告示牌前，難怪地主會氣炸，直接在小客車上貼的紙條，「社會上就是有你這種不管別人，自己好就可以的人」、「不高興、打給我」！
網友看了都紛紛大讚：「帥氣！！」、「看了就很療癒……！」、「那塊地應是私有地，似乎是地主堆雜物的地方。地主在出入口處也有貼告示請勿擋住」、「這種就認了吧！自己先違停」、「字很好看」、「我可以捐贈衛生棉……」、「用膠帶撕起來還會有殘膠讚」、「這裡的路口進去是私人地，且有放牌子，放很多器具，擋到出入口了，只能說貼的好」、「老闆佛心了，只貼膠帶而已」、「今天去爬山的路上有看到，地主好狂，車主好冏」。
有網友也貼心提醒：「該處沒有畫紅線，停車不算違規，地主若有出入需求，申請畫設紅線才是正解，私刑處理小心惹禍上身」另外還有一名自稱是附近的住戶表示：「這是往五酒桶山南天宮前之道路，路面並無禁止停車畫線，也非住家門口，只因草地為私人堆放雜物，車輛停放位置影響到其進出吧！不過，週邊既有免費停車場不去停，為求個人方便停路邊，原本已經不是很寬的山路，不僅更擁擠，也影響路上行人安全，實在不好，希望遊客來此，都能自動去停停車場，把路空出還給我們附近住戶，謝謝您」。（編輯：陳珮瑜）