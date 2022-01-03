乘客太鬧！她見公車「告示」傻愣 網笑炸：司機不會通靈
許多民眾出門都會選擇搭乘大眾運輸工具，不僅方便又能免去找車位的麻煩，不過有一名女網友某天等公車時，突然看見一輛公車前方貼著1張非常另類的告示，網友看了之後都笑說：「司機不會通靈啦！」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 11:28:21
原來該名女網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，只見當天她在等公車時，一台從泰山開往天母的公車就緩緩駛進公車暫停區，眼尖的她馬上瞄到公車前方貼著一張告示，上面寫著「禁止眼神攔車」，讓她忍不住開玩笑地說：「大概很多手廢掉的人」。
原PO將照片分享至今已吸引超過1.9萬人次按讚，許多網友都忍不住笑說：「眼神攔車哪招啊」、「給司機挑眉嗎」、「超多這種人，自以為司機懂，啊不就幸好有很多司機人很好」、「這若不是千里眼投胎，應該很難看到眼神」、「確認過眼神，我載到對的人」、「不止禁止眼神，心電感應也要禁止」、「高手在民間，用眼神攔車這樣的絕技真想親眼看看」、「超好笑，司機肯定崩潰很多次了」、「徵大客車司機，需具備心電感應技能」。
另外也有網友分享其他搭公車遇見的狀況：「還有下車死不按下車鈴的，以為站在門口旁邊就是要下車。過站還跟司機大小聲」、「真的一堆～眼神攔車，通靈下車，丟銅板當大爺的……」、「很多人都覺得司機會通靈啊～沒按鈴只刷卡或是站起來然後就覺得司機知道他下一站、下下站要下車。結果司機沒停就大罵我都刷卡（站起來了）你不知道我要下車？！」。（編輯：陳珮瑜）