路邊見狗狗戴「奇怪鐵管」！真實用途曝光驚呆網：太聰明
現代科技越來越發達，也有許多聰明、有巧思的商品問世，近日就有網友表示，他在台東看到狗狗胸前戴著一根橫鐵管，模樣非常奇怪，不知功用為何？貼文曝光後，立刻出現內行人解答：「防追人，因為棍子會打到自己，這是訓練狗狗的方式，久而久之就不追人了」 。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 12:01:01
該名網友昨（2）日在PTT貼文，他以「這隻狗前面掛這個是什麼意思？」為題，表示他到台東露營3天，發現當地狗狗脖子上裝了奇怪鐵管，長長的橫掛在胸前，讓他好奇問：「前面掛這個是什麼意思？原住民的文化嗎？有沒有卦？」 。
貼文一出，網友紛紛留言，「養狗那麼多年，我也是第一次知道這個」、「連狗都加入棒球隊」、「出來走跳帶著防身不意外」、「第一次看到」、「長知識＋1」、「隨身帶水管的牠，一臉不好惹的樣子」、「彌豆子狗沒看過嗎」。
另外，也有網友解答，「訓練狗狗不要追車」、「怕狗追車」、「訓練不追車用的」、「防暴衝」、「防追人追車，戴著跑不快會卡腳，戴久了就習慣不會再追」、「跑起來時候腳會撞到棍子很卡，防追車的」、「防追人，因為棍子會打到自己，這是訓練狗狗的方式，久而久之就不追人了」、「訓練防止追車的道具」。（編輯：賴禹妡）