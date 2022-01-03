7-11店員結帳「狂問同句話」！他驚：啥用途 真相虧大了
超商在台灣密集度非常高，不管是生活用品、食物、飲品甚至是繳費服務等等，都成為現在民眾不可或缺的重要商家之一，而近日，就有網友分享自己常常去超商，每次結帳時都聽到店員一直詢問「同一句話」，讓他非常不解，其貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 12:03:27｜2022-01-03 12:04:26
原PO在臉書社團「7-11全家資訊共享區」貼文指出「每次去7-11的時候，在排隊時候都會聽到店員一直問『有會員嗎？』這句話，然後觀察下來，大概有超過50%的人都沒有，也有一些人報電話，我自己是也沒有啦，只是覺得有需要的人就會用幹嘛一直問，那有什麼功能？」
貼文一出，網友紛紛回應「你不知道有回饋嗎？」、「可以累積點數啊，那點數可以當作現金使用欸」、「常去7-11沒有會員的真的虧，累積點數有現金回饋」、「每次都看到說沒會員的才覺得奇怪...都讓錢溜走了」、「店員應該也是照SOP問而已，不然真的要用自己也都會知道，不知道的人感覺很多，累積點數賺回饋啊」。
另外，也有不少人指出其他會員好處「常常有會員專屬優惠打折商品」、「隨行取專區優惠超猛＝＝」、「之前直接用會員隨行取買咖啡，買100送40，省了好幾千」、「會員買咖啡大推，常喝的可以省好幾千」、「隨行取的優惠真的很猛」、「點數兌換直接APP選門市換商品，也超方便」。
事實上，網友所述的累點回饋機制，即是7-11從2020年7月1號改版之後，只要在門市報會員手機或刷APP會員條碼，不管用何種支付方式，都能回饋消費金額的0.17％轉換成點數，而點數每1點就等於是1元，對於長期去超商購物的人來說，積少成多也能有一筆非常可觀的數字。（編輯：張嘉哲）