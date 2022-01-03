台灣露營爆紅！男秒衝驚見「3致命傷」：一輩子只去2次
近年來，台灣突然吹起一股露營風，不少人週末、連假就會約三五好友一起到山林間搭帳篷野宿外頭，但即便話題超夯，仍舊有不少人不感興趣。近日，就有網友分享自己去露營的體驗，卻發現有兩大缺點，讓他直呼真的不懂很喜歡去露營的人在想什麼，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 12:41:17
原PO在PTT貼文指出「剛完成三天的露營回來，上次露營已經是20年前的事情了，這次鄰居拉著我去，要我幫忙載裝備就一起去了，結果開三小時半遠的要死的高山山腰抵達露營區，露營區內有室內的電衛浴設備，但是露營區五公里內沒有任何商家」。
「接著要花一小時在戶外煮飯、升營火，花一小時搭帳篷，晚上冷到哭出來，除了喝酒、打麻將、手機上網之外，一整片空地完全不知道要幹嘛，也睡得很不舒服，第二天一早起來又是冷到不行，早餐也是自己煮，吃完開車去附近景點晃一晃，回來後又是重複煮飯、生火，真的太無聊，最後一天吃完早餐之後，最可怕的收拾帳篷跟器具，再開三個半小時的山路加高速公路回家」。
原PO也崩潰的直呼「露營就是夏天蚊蟲、冬天挨凍，我是真得不懂露營好玩在哪，我這次也是當解成就而已，如果說那麼喜歡大自然，出去走走不就好了....真的不會想再去」。貼文一出，不少網友紛紛贊同「晚上睡得不好，早上還要自己準備早餐真的慘」、「所以沒看到網美露營一堆嗎？」、「3年前去過一次，就再也不去了」、「真的無聊而且很冷」、「吃也吃不好，睡也睡不好不知道是去幹嘛」、「吃得好不好看同行廚藝，但是無聊跟冷到睡不好是真的」。（編輯：張嘉哲）