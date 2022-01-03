露營爽睡草地！男下面突見「超大一條」 畫面曝光嚇壞網
近幾年露營成為最火紅的打卡活動，不少人愛上在大自然中享受生活的輕鬆感，不過卻要小心別打擾到野生動物的棲息地，近日就有網友貼出一張照片，照片中的男子躺在草地睡覺，卻有一條超級大蛇從被窩中鑽進去，畫面曝光後嚇壞全場，紛紛留言：「這個人還好嗎」、「這如果是我的帳篷，我真的會瘋掉」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 14:32:19
該名網友1日在臉書「露營公社」中貼文，只見照片中的男子躺在草地上睡覺，不過兩腿之間居然有一條黑白紋相間的超長大蛇從草地鑽進被窩中，讓原PO開玩笑地表示：「早起的蛇蛇有蟲吃～大夥都怎麼防蛇呢？」。
貼文一出，網友全嚇壞留言，「這如果是我的帳篷，我真的會瘋掉」、「這個人還好嗎」、「這太恐怖了」、「比中國中元節和西洋萬聖節更可怕的就是台灣雨傘節」、「這照片讓我突然胯下一緊」、「現在不是都冬眠了嗎」、「拍攝者不救」。
不過，也有網友質疑，「看起來是假的」、「假的，靠床墊那邊彎曲度很不自然，此風不可取」、「這也太鎮定了，還能先拍照」、「假的，摺成這樣又是寬扁身，海蛇不會上岸跑到草地露營好嗎」、「假的吧！白色花紋比例不對，且雨傘結體形較圓，圖中的較扁，另如是真蛇，發現者應不會先拍照」，還有網友提供防蛇妙招：「去買很細的魚網圍起來（帳篷）就好」。（編輯：賴禹妡）