內衣褲該怎麼清潔？她問手洗還是洗衣機 網友全戰翻了
洗衣服是家家戶戶幾乎每週都要做的家事之一，不過每個人的方式不同，程序也有所差異，目的都是為了讓衣服變得乾淨又清潔。不過像內衣褲這類極度私密的東西，你會怎麼清洗呢？一名網友就在網路詢問大家會怎麼清潔內衣褲？沒想到貼文一出立刻引起熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 17:44:10
該名原PO在《Dcard》發文「內衣褲大家會手洗嗎？」，表示自己上大學後與朋友一起租房子，但是日前發現朋友將內衣褲直接丟在洗衣機裡洗，面對原PO詢問為何不手洗內衣褲？對方只說自家從小就是直接丟洗衣機清潔，但是怕沒洗乾淨不衛生，自己住的時候會一次累積2、3天再把內衣褲單獨丟進洗衣機，還特地買內衣褲專用的消毒烘乾機使用，這樣衛生又方便，並表示很多人會將內衣褲直接丟進洗衣機裡洗。
原PO聽了之後相當衝擊，因為她認為女生有時候會有分泌物或是經期來不慎漏出的血漬，加上從小家裡就要求所有人自己手洗內衣褲，因此覺得要手洗才會乾淨，讓她忍不住詢問大家「真的很懷疑內褲跟內衣用丟洗衣機會乾淨嗎？」。
貼文一出，果然立刻引起網友討論：「丟洗衣機，畢竟我的時間比較寶貴，內衣褲洗壞之前就到了該汰換的時候了」、「全丟洗衣機+1」、「我們家是丟洗衣機派的，有分泌物會先手洗再丟洗衣機，沒有就直接丟，內衣內褲都會套洗衣網，對我來說是消耗品，尤其內褲常常大量購買大量換新」、「我內衣從來沒有壞過鋼圈欸，從小就是放內衣專用洗衣袋丟洗衣機，內褲也是丟洗衣機」。
另外也有不少人認為應該要手洗：「有時候分泌物比較多，所以我堅持用手洗！其實搭配用洗衣精就可以了，也不麻煩很快啊」、「雖然酵素洗衣精真的洗得很乾淨，但我也跟原PO一樣是手洗內衣派的啊啊啊」、「手洗+1，內衣鋼圈不容易壞，內褲有分泌物的話手洗才乾淨，我媽從小就叫我要手洗，因為和爸爸和哥哥的襪子內褲一起洗很髒，也就習慣了，之前住宿舍不想和室友共用洗衣機，連衣服都每天手洗」。（編輯：陳珮瑜）