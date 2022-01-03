面試官突問「有責任感嗎」？女點頭秒回答 結局慘被套路
面試問題百百種，公司通常會藉由各種提問，來了解求職者的臨場反應和能力等，成為評估是否錄取的關鍵之一。不過，就有一名女網友表示，某天面試時被公司老闆詢問「妳是個有責任感的人嗎？」她隨即點頭表達肯定，沒想到卻掉入套路之中，讓她無奈砲轟「別再說員工難找！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 18:02:41
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示前陣子到一間公司面試，一開頭就被詢問「妳覺得妳是個有責任感的人嗎？」她當下馬上回應自己對工作有責任感，「是應該的，這也是對自己的責任」。
面試官緊接著又詢問她「過往公司主管對妳的評價如何？」原PO則拍胸脯保證沒有負評過。然而，原PO最後突然問道「需要加班嗎？」但面試官竟冷冷回一句「責任制的喔！」
此話一出，讓原PO瞬間回想起曾被詢問「是否有責任感」，讓她無奈痛批「即便我再怎麼有責任感，也不輕易讓你們這些慣老闆利用，別再說員工難找，能夠將心比心您就不怕找不到願意跟隨的員工」。
貼文曝光後，就引來不少網友傻眼留言，「這套路深阿」、「年終40個月再來說責任制」、「上班打卡制，下班責任制」、「責任制=需要免費加班的奴隸」、「責任制…拿多少錢付多少責任唄」、「鈔票的厚度決定我責任的強度」、「責任感是與薪水連動的」。（編輯：陳雅雲）