規模6.0地震有感！炎亞綸「4天前神預言」網朝聖：是先知
2022年第一震！今（3）日東部海域附近17時46分左右發生規模6.0地震，其中台北市、新北市、宜蘭最大震度皆為4級，讓北部民眾相當有感。不過，就有網友挖出知名藝人炎亞綸曾於4天前神預言地震的貼文，引起眾多鄉民朝聖，大讚炎亞綸「根本先知！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 18:43:50｜2022-01-03 19:38:52
今日東部海域附近發生有感地震，震央在花蓮外海，約在花蓮縣府東方56.7公里處，芮氏規模6.0，深度19.4公里，各地最大震度台北市、新北市、宜蘭武塔、宜蘭市4級，花蓮和平、桃園市、新竹市3級。
對此，就有網友挖出炎亞綸於去年12月30日，在臉書發布貼文表示，「入冬之後地震頻繁，我想是因為連日低溫造成土壤乾裂，以至於地震頻發」，文末還搞笑強調「我不尷尬，尷尬的就是地質系同學」。
沒想到才過4天，今日真的發生規模6.0地震，讓不少人立馬前往該篇貼文朝聖，嗨翻直呼「炎p可以發國際期刊啦」、「地質預言家」、「根本地震學家」、「先知總是孤獨，預言只服炎P」、「炎P唯一先知，唯一真主」。
對此，炎亞綸稍早也在臉書發聲，表示「在確認沒有任何重大災情之後，我要恭喜自己『乾冷』論，稍早被證實。」讓大批網友紛紛大讚留言。（編輯：陳雅雲）