跟進撤除空調不及格防疫旅館？侯友宜：尊重感控專家專業

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侯友宜說，今日特別請感控專家針對防疫旅館的整個動線，非常細心的設計跟規劃，防疫旅館務必持續落實「紅、黃、綠區」的場域風險控管及環境清消，同時從業人員更應全面接種第三劑疫苗，提升防護力外，他與副秘書長、局長都會帶隊稽查；既然政策沒有調整的空間，中央跟地方就上下一心把防疫做到位，希望阻絕於境外，防疫旅館防線能夠守住，不讓疫情進到社區。
侯友宜強調，還是最擔心的就是7+7，因為發現很多的個案回到家裡面，同住家人是不是能夠按照標準的自我加強健康管理，這部分的執行上確實很困難，這些都是防疫必然冒的高風險；不過，「政府政策既然訂了，就全力以赴吧！我們也沒什麼抱怨的」，防疫旅館從Delta到Omicron病毒，都一肩扛起阻絕病毒的重任，大家就同心齊力的防疫，希望把防疫旅館、境外的防線守住。
針對北市規劃撤除空調環境不及格的防疫旅館，新北市是否也會跟進？侯友宜認為，整個防疫如何做到更嚴格、更落實，其實還是會尊重感控專家的動線規劃跟設計，一切用專業做好萬全的評估，希望去落實執行，讓破口不要發生；觀旅局長蔣志薇補充，新北防疫旅館的工作人員有580人，99％已施打第一劑，98％已施打第二劑。
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