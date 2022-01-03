無懼少子化 崑山科大碩博士班逆勢成長全額滿招

近年在少子化的衝擊下不少學校出現招生困境，無不使出各種優惠及獎勵手段來吸引學生就讀。崑山科技大學則是聘請業界名師與更新軟硬體設備、祭出大學部新生入學獎學金最高可領100萬、免費住宿、菁英獎學金等多項獎勵，大幅提升110學年度日間部四技新生註冊率，碩博士班首度滿招，該校可謂繳出漂亮的招生成績單。





我是廣告 請繼續往下閱讀







崑山科大校長李天祥表示，該校110學年度招收機械系、企管系、空設系與視傳系等13碩士班與1個博士班，不僅首度滿招，還有多位備取生等待遞補。近日公布110學年度四技新生註冊率大幅提升近16個百分點，全校新生註冊率亦提升逾14個百分點，招生名額更較去年成長100多位。近年來學校重金禮聘的業界師資引起學界關注，像是創媒學院，邀請到「台灣時尚教父」洪偉明以及「台北世大運神片導演」的Bito創辦人暨創意總監劉耕名擔任講座教授；國際名模林韋君則擔任國際客座教授，多次帶領學生進行時尚大展，獲得業界好評。米其林指南二星餐廳創辦人江振誠更為為餐飲系學生擔任講座教授，進行廚藝示範與料理實作課程，眾多名師的加入大幅提升學校的師資陣容及學生的就讀意願。











此外，崑山科大學生擔任教學助理或參與校園創業競賽，都有相關獎勵金或獎學金可申請，校內經常開設各種證照輔導班、程式設計人才養成班、進階語文精進班、外語學習坊、創業研習活動、華語教學種子師資培訓班等，通通免費，崑山科大挹注最好的資源，打造就業人才，成為技職學校的典範。





▲遠見雜誌調查2021企業最愛私立科大，崑山科大全國第6名（圖／記者張振興攝，2022,01,03）

根據「遠見雜誌」調查2021企業最愛私立科大，該校躍升全國第6名，中部以南第2名。104人力銀行在2021年10月的調查，該校逾8成5的畢業生平均月薪薪資高於3萬元，逾5成的畢業生高於4萬元。



