國家級遺棄？6.0地震爆搖「沒收到警報」 眾人全附和
今（3）日下午5點46分時，台灣東部海域發生規模6.0地震，台北、新北、宜蘭最高震度皆達4級，震央位置約在臺灣東部海域，搖晃劇烈，時間更長達約1分鐘之久，網友驚嚇後湧入氣象局臉書專頁，並表示自己沒有收到國家警報通知，沒想到引來一眾人附和。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 19:15:12｜2022-01-03 19:35:57
臉書專頁「報地震 - 中央氣象局」發文，說明台灣在111年01月03日17時46分37秒時，於花蓮縣政府東方56.7公里處發生地震，芮氏規模高達6.0，台北、新北、宜蘭最高震度皆達4級，花蓮、新竹、桃園、彰化也有3級，幾乎是全台有感。
劇烈搖晃1分鐘後，眾多民眾湧入臉書回報狀況，有人便發聲說自己未收到國家警報通知「我有問題！搖那麼大！為什麼警報沒響？？」、「警報沒響+1」、「我在信義區符合規模5.0震度4級可是警報也沒叫」、「震度很大，持續時間很長，警報完全沒響」。
眾人心有餘悸，分享地震當下的情景「今年第一震」、「雲林2級⋯怎麼感覺蠻搖的耶」、「宜蘭好搖」、「超級無敵大的好恐怖」、「我剛剛還以為我在暈」、「101地下一樓十分有感，以前不知道地下室也會地震欸」。
據《中央社》報導，地震測報中心主任陳國昌解答了這次地震未有通知的原因，主要是這次震央在外海較遠處，而外海測站少，使得最初預判的震度未達標準，像一開始宜蘭、花蓮強度為3級，台北則不超過3級，故沒有發布示警通知。（編輯：李惠婷）