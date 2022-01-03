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國家級遺棄？6.0地震爆搖「沒收到警報」　眾人全附和

▲國家級遺棄？6.0地震爆搖卻沒收到警報，網友一眾人全附和。（圖／取自unsplash）
▲國家級遺棄？6.0地震爆搖卻沒收到警報，網友一眾人全附和。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 19:15:12｜2022-01-03 19:35:57

今（3）日下午5點46分時，台灣東部海域發生規模6.0地震，台北、新北、宜蘭最高震度皆達4級，震央位置約在臺灣東部海域，搖晃劇烈，時間更長達約1分鐘之久，網友驚嚇後湧入氣象局臉書專頁，並表示自己沒有收到國家警報通知，沒想到引來一眾人附和。

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臉書專頁「報地震 - 中央氣象局」發文，說明台灣在111年01月03日17時46分37秒時，於花蓮縣政府東方56.7公里處發生地震，芮氏規模高達6.0，台北、新北、宜蘭最高震度皆達4級，花蓮、新竹、桃園、彰化也有3級，幾乎是全台有感。

▲今（3）日下午5點46分時，台灣東部海域發生規模6.0地震。（圖／臉書專頁《報地震 - 中央氣象局》） 
▲今（3）日下午5點46分時，台灣東部海域發生規模6.0地震。（圖／臉書專頁《報地震 - 中央氣象局》） 
劇烈搖晃1分鐘後，眾多民眾湧入臉書回報狀況，有人便發聲說自己未收到國家警報通知「我有問題！搖那麼大！為什麼警報沒響？？」、「警報沒響+1」、「我在信義區符合規模5.0震度4級可是警報也沒叫」、「震度很大，持續時間很長，警報完全沒響」。 

眾人心有餘悸，分享地震當下的情景「今年第一震」、「雲林2級⋯怎麼感覺蠻搖的耶」、「宜蘭好搖」、「超級無敵大的好恐怖」、「我剛剛還以為我在暈」、「101地下一樓十分有感，以前不知道地下室也會地震欸」。

據《中央社》報導，地震測報中心主任陳國昌解答了這次地震未有通知的原因，主要是這次震央在外海較遠處，而外海測站少，使得最初預判的震度未達標準，像一開始宜蘭、花蓮強度為3級，台北則不超過3級，故沒有發布示警通知。（編輯：李惠婷）  

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