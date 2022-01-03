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30K超商店員大翻身！玩股2年爽賺千萬　行家反揪致命傷

▲一名超商店員原本只領30K，但他花2年投資股票，竟獲利將近千萬。（示意圖／翻攝Pexels）
▲一名超商店員原本只領30K，但他花2年投資股票，竟獲利將近千萬。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 21:34:24

台股去年股市大好，今（3）日新年開紅盤開高後漲幅收斂，早盤一度漲150多點，甚至來到18379點再創歷史新高。對此，就有一名超商店員透露自己僅領30K，但靠著玩股2年，竟獲利將近千萬。心得文曝光後，隨即引發鄉民們熱議。

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有網友於PTT上指出，高中畢業後就在超商打工至今，賺取的第一份薪水就投入於股市，「所以我的股齡是與我的超商職涯幾乎是同步的，我到目前為止也就只有做過超商這份工作」。他透露，2020年底開始對貨櫃海運產業有深入了解，「因為以前只做散裝，根本不會去看貨櫃海運」。

他表示意外因不少「航海王」的分享，讓他開啟人生的轉捩點，「每個月不過就30K，但我省吃儉用，每個月還是能存個20K繼續投入在股票上，雖然現在要應付家中的開銷，薪水無法投入進去，但今年的交易模式確實也讓我有著開竅的感覺。」

▲超商示意圖。（示意圖／取自Unsplash）
▲一名超商員工分享玩股心得。（示意圖／取自Unsplash）
他緊接著分享，自己於去年1-3月就已獲利2萬9千元，4-6月時更獲利了378萬，他解釋因重壓長榮，當大波段飆漲時，就擴充帳戶的交易額度與融資額度，「長榮第一次上攻百元時，我當時有著40張的部位，順利高歌離席，也在後來五月疫情三根跌停的這段期間再逢回買進約莫三十幾張」，而他這中間也有投資鋼鐵、散裝、塑化等，亦有所收穫。

2021下半年，他所實現獲利也有96萬以上，但他分享慘賠原因在於長榮230塊被二度處置，「我跳進去買了十幾張，搭上鐵達尼號咕嚕咕嚕，也使得我被迫在170塊附近慢慢停損部位，然後也失心瘋當沖長榮陽明單日大虧30萬-50萬不等，剩下的最後三張長榮選擇在百元跌停價位砍出」。他坦言回頭看發現自己操作十分失敗。

不過他指出，下半年靠著電子股，加上美元保單到期贖回，使得他有更多資金可以繼續投資，「以至於下半年在認損將近兩百萬的狀況下，還有著不錯的獲利。」一年下來雖然靠著股票大賺近千萬元，但他表示「2022的課題是要想辦法降低對融資的依賴性，畢竟我的工作收入不高，今年開始還要幫忙繳家裡的房貸，所以我已經是沒有多餘的錢每個月再投入到股票裡，只能透過不斷的交易獲利，使資產增加。」

▲原PO男友只要一拿到錢，扣掉每個月的生活費，剩下就去衝一波股票當沖。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲原PO花2年投資股票，獲利將近千萬元。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文曝光後，瞬間就引發許多鄉民震驚直呼，「太厲害了！真的翻身」、「這年頭連超商店員都是少年股神，你各位賠錢的，真的是該檢討了」、「很棒，佩服，不是因爲你賺很大，而是你有認真存錢沒被外界誘惑」、「你確定你不是開超商的嗎？」、「少年股神在民間阿！各行各業都有」。

不過也有人語重心長勸諫，「開融資要注意一點，多頭是可以狂賺，記得風險要控管」、「你融資開太高了，真的要當心風險，融資是雙面刃」、「融資開對變股神，開錯變衰神」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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