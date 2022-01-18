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影／急救站野放攝影師凝神猛拍　松鼠卻完全不照劇本走

日前野生動物急救站野放一隻赤腹松鼠時，擔任攝影的工作人員原先凝神猛拍，松鼠卻完全不照劇本走，讓他錯失精采的瞬間。（圖／野生動物急救站授權提供）
日前野生動物急救站野放一隻赤腹松鼠時，擔任攝影的工作人員原先凝神猛拍，松鼠卻完全不照劇本走，讓他錯失精采的瞬間。（圖／野生動物急救站授權提供）

李家慧

2022-01-18 18:05:46

位於南投的野生動物急救站時常收治需要幫助的野生動物，最近一隻赤腹松鼠恢復地非常順利，經評估後日前進行野放。當時一打開籠子，工作人員便在前方等待記錄下松鼠出籠那幾秒重要片刻，沒想到只是一個鬆懈，就錯失了精采的瞬間，最後留下的照片讓網友全笑翻！ 

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野生動物急救站日前野放一隻赤腹松鼠，籠門一開前方負責拍照的工作人員就開始猛拍，卻發現松鼠都不出來。（圖／野生動物急救站授權提供）
野生動物急救站日前野放一隻赤腹松鼠，籠門一開前方負責拍照的工作人員就開始猛拍，卻發現松鼠都不出來。（圖／野生動物急救站授權提供）
他正想調整一下相機，卻錯失了精彩片刻。（圖／野生動物急救站授權提供）
他正想調整一下相機，卻錯失了精彩片刻。（圖／野生動物急救站授權提供）
每次野放，工作人員總希望記錄下動物出籠回歸野外的那幾秒片刻，但野生動物的習性不一，可不是每隻都會乖乖照劇本走。日前野生動物急救站在野放一隻赤腹松鼠時，籠門一打開在前方的工作人員便開始盡責猛拍照，就怕錯失精彩的片刻。 


過了幾秒工作人員見松鼠遲遲不出來，便隨手調整了一下相機，就在這個瞬間松鼠突然疾速狂奔出籠，讓他頓時慌了手腳，最後只拍到松鼠相當模糊的身影，真的是一秒都不能鬆懈啊！ 


最後照片只拍到松鼠模糊的身影，相機對焦在籠子上，因此松鼠看起來非常不清楚。（圖／野生動物急救站授權提供）
最後照片只拍到松鼠模糊的身影，相機對焦在籠子上，因此松鼠看起來非常不清楚。（圖／野生動物急救站授權提供）
網友一看卻全被拍照的工作人員反應弄得笑噴：「看來這次拍攝主題是人類在震懾情況的生理反應」、「能跑這麼快表示恢復得超好！」、「哎呀，拍得很好呢，我說開籠子的手」、「在躲債主嗎？」、「那個『啊～～～～』好有感情」。還好當下除了拍照也架了攝影機，正好記錄下野放瞬間「拍不到」的幕後花絮。最後來看看赤腹松鼠野放的影片吧！（編輯：李家慧） 



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