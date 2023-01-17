螺螄粉由來報你知！一半人都唸錯ㄕ　老饕曝「美味關鍵」

◾中國「螺螄粉」近年來在台灣爆紅，但台南市議員李宗霖爆料，中國一款「螺螄粉」包裝竟然涉及統戰
◾經濟部緊急宣布，中國製「螺螄粉」其實是禁止進口的商品之一
◾「螺螄粉」由來報你知，「螄」字的正確讀音應該是「ㄙ」
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台灣基進台南市議員李宗霖爆料，有一款中國「螺螄粉」包裝上印著「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」的標語，明顯帶有統戰意外，意外讓螺螄粉這款中國小吃再次掀起討論。經濟部也緊急宣布，依現行規定，中國製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等產品均不准進口，換句話說中國「螺螄粉」其實是禁止進口的商品之一，並已要求通路下架。其實這幾年「臭中帶香」、口感香辣的「螺螄粉」在國內有相當高的知名度與討論度，曾有網友大讚「這香辣口感吃了就停不下來」，被稱為是「極致泡麵」，可見其魅力相當驚人。該文一出也引發愛吃螺螄粉的卡友共鳴，紛紛大喊「狂推好歡螺的螺螄粉！」「買啦 吃了絕對不會後悔 世界第一好吃」「螺獅粉太好吃了！以前住台北的時候超常去萬華吃」、「有一次我煮完螺獅粉後我老公開門，然後說什麼東西這麼臭，貓又大便了嗎？」「超級好吃 吃了根本回不去」、「酸酸辣辣，舒服」。（編輯：潘毅）
「螺螄粉」是一款廣西柳州的風味小吃，由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹、黃花菜、鮮嫩青菜等配料及適度的酸辣味和煮螺螄的湯水調合而成。，螺螄粉最大的特色湯有辣和腥的味道。而螺獅粉有一種特殊的「臭味」，實際上是來自裡頭的醃製酸筍，因此對螺螄粉上癮和喜歡吃臭豆腐的原因很相似，臭豆腐與酸筍皆是發酵食品，發酵過程產生有鮮味的胺基酸使食物變得鮮美可口。
雖然很多人吃過螺螄粉，卻有不少人唸錯讀音，「螄」字正確讀音應該是「ㄙ」，一般民眾大多唸錯成「螺ㄕ粉」。而「螺螄」是螺的一種，不過螺螄粉裡並沒有放螺螄，而是湯頭用石螺熬成，加上必備配料酸筍，湯底酸辣又腥臭，但這股又酸又臭的滋味，反而讓人神奇的一口接一口。
曾有一名網友在網路論壇Dcard分享，自己去一間位於台北萬華的螺螄粉嘗鮮，但在吃第一口的時候卻充滿疑惑，想說外觀超紅應該可以辣到自己滿意，結果「偏酸」，正當她失望的時候，看到旁邊有辣椒仔油，便拿蓋子的時候稍微被旁邊漏出來的油沾到手指，「居然辣到有熱度」，她興奮的狂加猛加，「辣椒仔油配上富有嚼勁的粉條與清脆解膩的豆芽菜，還有被弄到超辣的湯」。
「螺螄粉」是一款廣西柳州的風味小吃，由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹、黃花菜、鮮嫩青菜等配料及適度的酸辣味和煮螺螄的湯水調合而成。，螺螄粉最大的特色湯有辣和腥的味道。而螺獅粉有一種特殊的「臭味」，實際上是來自裡頭的醃製酸筍，因此對螺螄粉上癮和喜歡吃臭豆腐的原因很相似，臭豆腐與酸筍皆是發酵食品，發酵過程產生有鮮味的胺基酸使食物變得鮮美可口。
雖然很多人吃過螺螄粉，卻有不少人唸錯讀音，「螄」字正確讀音應該是「ㄙ」，一般民眾大多唸錯成「螺ㄕ粉」。而「螺螄」是螺的一種，不過螺螄粉裡並沒有放螺螄，而是湯頭用石螺熬成，加上必備配料酸筍，湯底酸辣又腥臭，但這股又酸又臭的滋味，反而讓人神奇的一口接一口。
曾有一名網友在網路論壇Dcard分享，自己去一間位於台北萬華的螺螄粉嘗鮮，但在吃第一口的時候卻充滿疑惑，想說外觀超紅應該可以辣到自己滿意，結果「偏酸」，正當她失望的時候，看到旁邊有辣椒仔油，便拿蓋子的時候稍微被旁邊漏出來的油沾到手指，「居然辣到有熱度」，她興奮的狂加猛加，「辣椒仔油配上富有嚼勁的粉條與清脆解膩的豆芽菜，還有被弄到超辣的湯」。