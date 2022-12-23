省一點就能存更多錢？小資女的兩大理財誤區！

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理財不等於節約
「我才不要理財，賺錢那麼累，還不是為了能開開心心地花。」不少「月光」族女孩這樣說。
在這些消費至上的女孩的觀念中，理財等於節約，理財會失去花錢的樂趣，甚至降低生活品質，不能買名牌，不能去餐廳吃飯，不能出去玩。這種對理財的看法是不正確的。
年輕的白領女性中，很多人收入不低，但是她們的消費領域也極其廣泛，除了吃住費用，還要買化妝品、新衣服，以及參加各種花費不菲的娛樂活動。如果再有個愛好，那又是一筆不小的花費。
這樣一來，不僅可能薪資「月光」，估計還得超前消費、負債消費。
與此相反的是抱持另一種生活態度的女性，她們認為節約是最大的美德，只要少花錢，就是在理財。她們不看重生活品質，希望積攢下更多的財富，卻不能讓金錢產生更大的價值。
其實，這兩種對金錢的態度都犯了同一個錯誤：認為理財等於節約。
誠然，節約是個美德。對毫無消費規劃、缺乏理財觀念的女孩來說，節儉是她們必修的一課，但是理財絕不只是節約這麼簡單。
19世紀的英國作家查爾斯．狄更斯（Charles Dickens）在《塊肉餘生錄》（David Copperfield）中寫道：「年收入20鎊，年支出19鎊19先令6便士，結局是幸福；年收入20鎊，年支出20鎊6便士，結局是痛苦。」
幸福程度與消費結構直接相關。消費結構合理，消費會產生積極的效益，獲得的幸福程度就高。反之，獲得的幸福程度就低。
我們常說理財就是理生活，當你的財務狀況一片混亂時，相信你的生活也不會太有條理。理財是讓你把整個工作生活安排合理，既活在當下，又籌謀未來。
一味節省辜負生活
中國人最喜歡給女人的一句讚美是：勤儉持家。
大概是因為幾千年來，中國人的物質生活都不算富裕，必須省吃儉用，不浪費每一分錢、每一粒糧食，才能照顧一家人的溫飽。因此，傳統觀念裡，好媳婦就得精打細算過日子，也有人管這叫「會過」。
但是在現在，物質生活水準已經有了極大的提升，人們對生活品質的要求也愈來愈高，更多人追求的不再是溫飽，而是讓生活更加豐富精采。如今節約和會過日子還能畫等號嗎？恐怕未必。
人們擺脫了過去的困窘模樣，吃飽穿暖不再是我們生活的主要追求，節約也不再是個單純的褒義詞了。
在經濟條件尚可、後續現金流充足的情況下，一味地節省勤儉甚至節衣縮食，降低生活品質，把本該自在從容的日子，過得緊巴巴苦哈哈，其實是對自己的壓榨。
真正的會過日子，是把窮日子過富。而這個「富」，應該包含物質和精神兩個層面。物質上要充裕，精神上也得豐盛才行。
一個會生活的女人，會把生活安排得妥貼，既不鋪張浪費，也懂得在平淡的生活裡增加情趣和儀式感，讓日子過得豐富而有趣味。
會過日子跟省錢並無太多直接的關係。會過日子的女人知道如何在該省錢時省錢，也知道有所取捨，懂得省錢應該有原則。
該省的錢滴水不漏地省下來，但絕對不能省健康，省快樂，省一家人團聚等這些隱形涉及家人幸福感的金錢。
不該省的錢大大方方花出去，花在提高家人生活品質，為家人帶來快樂、健康和幸福感的地方，比如旅行和閱讀。
有些女人雖然家庭條件並不富裕，卻可以把生活過得有聲有色。因為她懂得在有限的物質條件下，用心去經營生活。
在有限的條件下，盡可能地把生活打理得有品質、有情調、有意思，才是真的會過日子
財商高的女人更幸福
這個嶄新的時代，給所有人的財商都帶來了挑戰，同時也為人們財商的提升創造了空間。那些有智慧、有著強烈敏銳度和超強規劃能力的女人，她們注定會變有錢，過上想要的生活。
別的女人在為了男神要死要活的時候，她們白天在職場奮力打拚，晚上抓緊時間學習，提升自己。
別的女人在月薪3000元卻負債購買3萬元的包時，她們在學習理財知識，買股票看基金，默念並實踐「女人一定要有錢」的信條。
後來，前一種女人還在過著重覆的日子，或者尋求一個男人成為她們的錢包和供養者，後一種女人卻可以不靠父母、不靠男人，靠自己買得起房子，開得起好車。
賺錢很苦，學習更苦，很少有人願意吃完這些苦，她們只要在路上一直堅持，慢慢地就把旁人甩在了後面。
現實情況是，很多女人只注重智商、情商，而忽視了財商。其實相較而言，財商才是決定一個女人生活品質的最重要因素，也決定了未來一個家庭的生活走向。一個對財富沒有規劃的女人，是很難把日子過好的。
所謂財富自由，其實是指你慢慢學會把錢花對地方，讓錢為自己生錢，讓自己過上自由自在的生活。
你知道嗎？當一位女性可以為自己的人生買單時，她就不容易被擊倒，也更容易幸福，因為她們在談錢的時候功利，才能在談愛的時候純粹。
理財就是投資賺錢？
賺錢並非理財的全部
在很多人的觀念中，理財就是賺錢。
其實賺錢只是理財的其中一個結果，卻不是理財的全部含義。
可以這樣說，理財的內容非常豐富，它是一種包含風險意識、規劃意識、目標意識在內的財務綜合管理能力，甚至是人生管理能力。
舉個簡單的例子。不少初入職場的「小白」都是「月光」族，賺多賺少都存不下錢，如果你問他錢花到哪裡去了，他也是一頭霧水，等到資歷經驗都齊備，職位上升、收入大增的時候，他看人家股市賺錢眼饞，把所有家當拿去炒股，絲毫不給自己留下任何後路。
「小白」眼中股市是提款機，是走上人生巔峰的終極武器。殊不知，其中風險極大。
那麼不進入股市，不進行高風險投資，是否就能保證財務安全呢？事實上，一場大病或是一次失業，都可能讓資金能力不差的中產階級一夜返貧，近幾年類似的悲劇可以說在輪番上演。
由此可見，風險意識和規劃意識是多麼重要，不知股市為何物就盲目進場，跟兩手空空就衝進硝煙彌漫的戰場廝殺一樣，說好聽點，叫無知者無畏，說直白點，這就是直接送死。
真正的理財不是讓你一夜暴富，而是利用時間槓桿，細水長流，獲得穩定豐厚的回報。
別只盯著鑰匙孔看
李笑來曾經提出過一個「萬能鑰匙」的概念。意思是，當你遇到一扇鎖著的門時，你應該去哪裡找鑰匙？顯然不應該只盯著鎖頭看。
同理，當我們遇到問題時，要做的不是盯著問題看，因為答案像鑰匙一樣，這個時候肯定沒在鑰匙孔裡插著，一定是在別的什麼地方。所以，當我們嘗試解決問題的時候，只盯著問題看，盯著問題想，盯著問題找解決方案，通常會以失敗告終。
賺錢這件事其實是一樣的。
有人說，你追錢，追不上錢，錢追你，你跑不掉。別人以為理財就是賺錢，然後就只盯著錢看，事實上，解決方案一定在其他地方。我認為，這個地方是能力，更是認知。
總盯著錢的人，通常賺不到錢；真正賺到錢的人，通常都會把注意力放到自身能力的提高和認知的疊代上，這才是理財的深意。
把財理好最重要的不是盯著錢看，而是盯著創造財富的能力及掌控好財富的認知這兩大技能。
理財是認知和能力的變現
我們再來設想一個熟悉的場景，你早晨上班出門，碰見了隔壁李阿姨，她剛去菜市場買完菜回來，跟你嘮叨一會兒要去銀行，上次買的50萬元的理財產品今天到期，想趁早取出來。這家銀行的理財收益只有4.5%，李阿姨不滿意，知道你在金融機構工作，就問你，有什麼利率更高的理財產品。不等你推薦，李阿姨自己碎唸著，別人跟我說買基金不錯，現在大盤3000 點出頭，未來應該能賺錢。但她又很擔心，畢竟是自己的養老錢，擔不得風險。你剛想勸她，她自己又興沖沖地說，買基金倒不如去買朋友推薦的民間借貸項目，收益高，又有熟人擔保，安全。
這位上年紀的阿姨，並不缺消息來源，但是她在認知層面出現了偏差。首先，風險承受能力較低，任何市場的波動都可能讓她心態崩塌，割肉出局，用這種心態去買基金，十有八九是要虧錢的。其次，風險承受能力低，卻因為對賺錢的盲目追求、對風險的認知不足，很可能最終進入「熟人」推薦的民間借貸項目。因為在她的觀念中，熟人可靠，市場不可靠。在更深層次的認知裡，她認為事物的發展應該是直線上升，而不是波動上升的。
你一方面為李阿姨擔著心，另一方面老家的叔叔來了電話，鄉下的消息來源不多，在金融行業工作的你，成了家鄉有頭有臉、有知識有文化的代表，親友們都愛跟你諮詢關於錢的事情。叔叔這次是「報喜」的，上次投了幾萬元到股市試水溫，幾個月就賺了一倍。叔叔很高興，認為自己有炒股的「天分」，幾個月也把股市「看明白」了，分析起來頭頭是道。這次他要「大幹一場」，把家中全部積蓄60萬元全投入進去，年底要資產翻倍，到城裡買大房子。
你心中一驚，嚴肅地說：「叔叔，不要。」他卻覺得你耽誤他賺錢，本想請你推薦幾支「牛股」，這下憤憤然掛了電話。
叔叔把股市當成了改變家庭命運的神器，把運氣和時機誤認為是自己的能力。他對風險的認識不足，對財務的規劃能力不夠，除了股市，沒有更多的投資管道，心中又對理財的「賺錢」功能過於樂觀，最終的結果可想而知。
你對著電話嘆口氣，趕緊致電父親，請他千萬勸叔叔慎重。
馬雲曾經說，任何一次機會的到來，都必將經過四個階段：「看不見」、「看不起」、「看不懂 」和「來不及」。
投資即決策，是對未來的不確定性擲出籌碼，在風險與收益之間做平衡。因此，對自己的認知能力要有一個較為清晰的認知，盡量不要做超出自己能力範圍的決策。
同時，還要不斷學習，拓展知識邊界，提升認知能力，從而在理財投資的領域，做出勝算更高的決策。
文／亭主
本文出自《我的財富自由手冊》寶鼎出版
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