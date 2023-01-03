初戀總是最美！《First Love》經典名曲　23年再暴紅

夢想比安逸重要？韋禮安拋高學歷出道　合唱蔡依林驚豔網

▲韋禮安擔任蔡依林演唱會嘉賓，兩人合作火花引起熱烈討論。（圖／記者嚴俊強攝）
▲韋禮安擔任蔡依林演唱會嘉賓，兩人合作火花引起熱烈討論。（圖／記者嚴俊強攝）

姊妹淘

常聽到人們總說藝人都是「靠臉吃飯」，因為演藝圈的明星被認為「顏值」是入行最重要的第一個關卡，但其實有許多的藝人都是高學歷出身，就算不出來賣臉、賣藝，其實也會有大好前途在等著他們，可是他們選擇進入演藝圈，追一個夢，很讓人佩服他們的拼勁。

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一、創作歌手韋禮安
Jolin蔡依林八度攻蛋，在台北小巨蛋舉辦巡迴演唱會，昨（2）日更帶給現場粉絲驚喜，請來韋禮安擔任嘉賓，兩人合唱夯曲「如果可以」，將氣氛炒熱至最高點。高人氣創作歌手韋禮安，是一位金曲才子，相信大家到KTV時，總會在排行榜上看見他的名字，更是許多人心目中的男神代表。其實，韋禮安不僅擁有創作的才華，其實他是台大外語系畢業、父母親也都是外語系教授，英語能力非常頂尖，幾乎是母語等級，能選擇的工作機會一定不勝枚舉，而他卻選了熱愛的音樂。

▲創作才子韋禮安的英語能力是母語等級。（圖／韋禮安FB）
▲創作才子韋禮安的英語能力是母語等級。（圖／韋禮安FB）
二、零負評女神林依晨
擁有「零負評女神」稱號的林依晨在戲劇方面展現過人表現，曾演出多部經典偶像劇，像是《我可能不會愛你》、《惡作劇之吻》等，都非常受歡迎。在2015年，當眾人以為林依晨擅長的就只有演戲時，她受邀出席「首爾電視劇大賞」，當時她一次用中、英、韓三種語言發表感言，這才讓人發現原來林依晨是國立政治大學韓國語文學系畢業，非常具有語言才華，是一位有腦袋又有才能的女神。

▲「晨神」林依晨不只零負評，還擁有過人的語言天份。（圖／林依晨IG）
▲「晨神」林依晨不只零負評，還擁有過人的語言天份。（圖／林依晨IG）
三、辰亦儒
與曾之喬攜手步入結婚禮堂的辰亦儒，於2005年加入偶像團體飛輪海後正式在台灣出道，當時因為出眾的外型和文青的氣質吸引大批粉絲，但很多人不知道，其實，原先他並沒有想往演藝圈發展。當時辰亦儒畢業於加拿大維多利亞大學經濟學碩士，原本已經獲得加拿大中央銀行職位，卻意外在一場選秀中獲得好成績，才回到台灣演藝圈當偶像。不過命運就是這麼有趣，若沒有放棄高薪的工作，現在就沒辦法遇到真命天女曾之喬也說不定。

▲辰亦儒放棄加拿大的職位，選擇回台當藝人。（圖／辰亦儒FB）
▲辰亦儒放棄加拿大的職位，選擇回台當藝人。（圖／辰亦儒FB）
四、知性女神張鈞甯
最後一位介紹的是不僅擁有出眾的氣質，更打著「學霸」之姿，頂著國立中央大學產業經濟研究所法律組碩士的高學歷光環踏入演藝圈，有知性女神之稱的張鈞甯。其實在入行後，她曾說過覺得自己格格不入，可是就是太不服輸了，所以一直拼到現在，無論經歷過多少低潮，久久接不到工作，但就是要賭一口氣，好在，她最後也用實力拼出一個好成績，成為很多人心中的女神。

▲「知性女神」張鈞甯。（圖／張鈞甯WB）
▲「知性女神」張鈞甯。（圖／張鈞甯WB）

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