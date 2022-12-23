聖誕節沒人陪？一人落單不悽慘　「4招」單身過節超快樂

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因為單身省下了戀愛時的約會和送禮物開銷，所以你現在可以把這些錢很大方的花在自己身上，最近剛出的新玩具可以敗下去了，不玩GAME的話買個包也行，當你手上拿著終於到手的好東西，再出門去看看那些捨不得花錢、只能在新北耶誕城看節目的小情侶，是不是會覺得單身真香真好，錢愛怎麼花就怎麼花，也不用看另一半臉色，真棒！
二、組織去死去死團
如果身邊有其它單身的朋友或同事，現在就是組成去死團的時候了，大家一起去KTV或夜店，既可排除寂寞又可增進友情。我最推薦的是去預定那種以氣氛著名的餐廳，因為那種餐廳一定會推出耶誕情侶套餐，情侶去那邊就想享受浪漫，但我們就不給他們稱心，情侶只有二個人，去死團可是一票人，當情侶想輕言細語的時候我們就大聊特聊，單身真棒！
三、與網友一起度過也無妨
若已經年滿18且懂得如何保護自己，其實各交友平台都有許多跟你一樣單身的人，想找伴一起過聖誕節不是難事，所以如果想跟看得順眼的異性過個浪漫的節日也可以試試看，但要提醒的是，這種特定節日認識的網友就跟旅行戀愛一樣，雖當下有趣甜蜜，但回到現實生活並不一定會順利，甚至對方只是圖一時新鮮，並沒有打算認真交往的意思，所以抱著單純交朋友的想法就好，不要一下就暈船了，單身就是這樣，可以想跟誰約會就大方的約，是不是很棒呢？
四、乾脆去教堂
耶誕節本來就是基督教為了慶祝耶穌降生的日子才有的儀式，說到底後面都是商人為了賺錢才延伸出一堆活動，要感受最正宗正統的耶誕節，去教堂參加彌撒其實才是最好的選擇，不論是教友或非教友，教堂都會很歡迎大家，所以去教堂你不但能感受最道地的耶誕氛圍，也不會覺得自己孤單被排擠，離開教會時心中洋溢著滿滿的溫馨與神性，單身不單身的，早就不需特別在意，而且偷偷告訴你，很多人都在教會遇到未來的另一半喔。