輔大陳若儀出賣算命老師　曝和老公有「宿世情緣」不放棄

「輔大陳若儀」必看！春分是能量轉換期　占卜測宇宙指引

▲「輔大陳若儀」為堅守愛情找算命老師卜出和老公有「宿世情緣」。今天（3/21）正是24節氣中的春分，也代表整體能量的轉換，來做個圖像占卜，測測宇宙想傳達給你什麼生活指引。（圖／安妮的奇異星球提供）
▲「輔大陳若儀」為堅守愛情找算命老師卜出和老公有「宿世情緣」。今天（3/21）正是24節氣中的春分，也代表整體能量的轉換，來做個圖像占卜，測測宇宙想傳達給你什麼生活指引。（圖／安妮的奇異星球提供）

姊妹淘

引發「流水席之亂」的網友「輔大陳若儀」，不惜找卜卦的算命老師算愛情，解出「和老公是宿世情緣」。其實命理之說信者恆信，今天（3/21）正逢是24節氣中的春分，在塔羅牌中，春分的到來，也代表整體能量的轉換，接下來的每一步我們都要開始學會踏實穩定，而不是要求快速成長，當你越慢下來的時候你就會發現願望越來越能夠達成。

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這是塔羅牌中的錢幣1，象徵的是穩定的開始，那我們來看看宇宙在最近送來什麼消息，要帶給你達成心願或是指引吧，請憑直覺選出第一眼看到的物品。

A貓貓

B雲朵

C錢幣


▲（圖／安妮的奇異星球提供）
▲（圖／安妮的奇異星球提供）
A貓貓
– 隱者 愚人
透過冒險找到屬於自己的答案

最近發生了什麼事讓你卡卡的，還是一直都在卡卡的想要找出答案？最近的你又想要當個隱士，但內心又有很多想做的事情，其實宇宙要跟你說的是，在這段時間你可以想想自己的下一步想要做些什麼，然後就去嘗試，也不要問嘗試後的結果是什麼，因為在經驗的過程中，你就會明白下一步你要做什麼決定，所以現在正在徬徨的你，開始收集資料吧，看你要出去玩，去上課，還是給自己一趟冒險，在這樣的經歷中，你會找到屬於你自己的答案的。
順帶一提，如果現在的你心情低落，找一本書隨意地翻一頁，你會找到激勵自己的一句話的。

B雲朵
– 權杖六 權杖八
得到宇宙送來的禮物

接下來的生活可能會開始很忙碌唷，所以無論在愛情上還是工作上，你現在的渴求，宇宙已經接受到訂單了，即將要開始達成你的心願了，所以做好心中的準備，因為這個禮物會來得很快，所以不要徬徨也不要猶豫，就好好地接收吧。
此外前陣子在忙碌的人，這陣子會開始可以得到許多豐收跟收穫了，你會覺得自己的努力是沒有白費的，但也記得，因為你真的也是一個停不下來的人，所以稍作休息後，立刻又要開始下一段忙碌，不過你會忙得很開心的，祝福～

C 錢幣
– 寶劍1 魔術師
斷捨離不適合的，適合的才會被送進生命中

首先呢，我們先來看看生活中有什麼需要斷捨離或是冷靜下來想清楚的事情，不要太過於用感情來面對你現在的抉擇，單純就是清楚的分析，適合的就繼續，不適合的就放下，當你放下之後宇宙會幫你開一道一的門，讓你好好發揮，所以請先好好整理自己的生活，因為即將展開精彩的人生。
而你真的願意做到斷捨離後，你的生活有很多選擇，無論工作還是感情，都有自己可以發揮的機會，而且這些機會跟資源是你可以選擇，而不是被選擇的，所以整理你的生活吧，哪些是必要的哪些是不必要的，這樣宇宙才能放心地把你想要的人事物放到你的生命中啊！

使用塔羅牌：韋特塔羅牌

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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