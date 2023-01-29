「珍珠奶茶」台灣霸主是誰？老饕點名經典始祖：可惜難買

▲台灣的珍珠奶茶霸主是誰？老饕點名一家「始祖級」手搖店，大讚無可取代。（示意圖／Shutterstock）
▲台灣的珍珠奶茶霸主是誰？老饕點名一家「始祖級」手搖店，大讚無可取代。（示意圖／Shutterstock）

姊妹淘

台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整。有網友在PTT八卦版提到，台灣的珍珠奶茶霸主究竟是誰？也曾有網友指出，台灣從一開始手搖飲「三分鼎立」的局面，到現在有接近二、三十種品牌手搖店，更有老饕淚喊一家「始祖級」手搖店，認為是唯一經典。

我是廣告 請繼續往下閱讀
初訪飲料店必點珍奶探功力
網友曾在PTT八卦版發問「最頂的珍珠奶茶霸主是？」他透露自己是珍奶控，去到各個沒去過的飲料店，一定會點他們的珍珠奶茶，因為身在台灣連珍珠奶茶都做不好的飲料店，那就不用開了，不禁好奇詢問廣大鄉民「但是這麼多連鎖飲料店，究竟最頂珍奶是哪家呢？誰才是霸主？」

網點名「始祖級」手搖店最經典
先前也曾有網友貼文提到，從早期手搖店發展只有「清心」、「50嵐」、「Coco」三家比較有名的時期，到現在接近二、三十種品牌手搖店，很多也是以珍珠奶茶為招牌的，話題也曾引發討論，許多網友紛紛表示「85度C」、「還是50嵐」、「春水堂，沒有之一」、「珍煮丹」、「可不可熟成紅茶」、「喝來喝去還是覺得傳統粉泡的比較好喝」。而當時有老饕點名一家「始祖級」手搖店「休閒小站」，認為口味是唯一經典，但現在已經消失在競爭的手搖飲市場當中。

據了解，休閒小站（Easy Way）是台灣手搖現做飲料連鎖店之先驅，1992年在東海大學商圈創立第一家休閒小站冷熱飲品店，即使現在已經默默消失在台灣街頭，不過根據維基百科資料指出，休閒小站發展至馬來西亞、南韓、澳洲、紐西蘭等4個國家，全球總店數超過67家。（編輯：賴詠璿）

珍珠奶茶登Google首頁！台灣土狗隱藏遊戲：貓咪喝整杯料

日本發現稀有種海鰻！命名「珍珠奶茶」　原因與台灣有關

紅包先別存！開工日到超商用ATM存提款　免費送大杯美式

四大超商今開喝！7-11美式買8送8　全家特大杯拿鐵35元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀