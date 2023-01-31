「珍珠奶茶」台灣霸主是誰？老饕點名經典始祖：可惜難買

星巴克買一送一！網曝「CP值最高」飲品：只比手搖貴一些

▲星巴克開工優惠買一送一，連續15天爽抽優惠券，網路熱議「冷萃」咖啡CP值最高。（示意圖／取自unsplash）
▲星巴克開工優惠買一送一，連續15天爽抽優惠券，網路熱議「冷萃」咖啡CP值最高。（示意圖／取自unsplash）

姊妹淘

星巴克連續15天抽買1送1
星巴克買一送一數位體驗又來了！1月31日起至2月14日連續15天，進入「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗網頁（點此連結），可獲得限定專屬優惠，兌換期間為獲券日＋2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2月16日。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人每天都會習慣來一杯咖啡，除了在家自己沖泡咖啡，也有人會選擇到超商、連鎖專賣店買個方便；對此，就有一名女網友覺得知名連鎖咖啡店「星巴克」點「冷萃」最划算，貼文一出，也釣出店員曝關鍵。

到星巴克點什麼飲料最賺？
有女網友曾在社群平台《Dcard》上，以「星巴克點什麼最不盤？」為題發文，表示大學生們好像都蠻喜歡星巴克的，之前也看過有員工分享如何客製化、新品資訊等的文章，但就是沒看到什麼CP值最高的討論。

原PO說，自己身為一個小資女必須斤斤計較，畢竟星巴克飲料一杯至少都100元起跳，而她也透露自己覺得「冷萃」CP值最高，雖然比起冰美式貴30元，但順度、味道和口感，整個不同檔次，算是願意砸錢喝的一款飲品，並在文末好奇發問「大家覺得星巴克哪個飲品CP值最高呢」？

▲原PO表示自己覺得星巴克「冷萃」咖啡CP值最高。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO表示自己覺得星巴克「冷萃」咖啡CP值最高。（圖／翻攝自《Dcard》）
網曝最划算喝法
貼文一出，掀起熱議，「星巴克很貴只能偶爾喝，勉強安慰自己能客製化的部分還不錯，拿鐵換低脂奶+低咖啡因豆（晚上也可以喝）」、「都喝經典冷萃，很順口、不會太苦，馥列白也好喝，有時也買紅茶那堤」、「最不盤就是喝燕麥奶拿鐵啊，去冰牛奶加滿，超濃～」、「絕對不會買美式、那堤類，絕對是買一送一時買星冰樂特大杯，這樣一杯80我覺得還行，而且上面還有鮮奶油，外面手搖店的巧克力冰沙也是60起跳吧」。

其中，也有自稱是星巴克員工的網友表示，「夥伴路過，冷萃咖啡前置超麻煩，還要泡兩天多，每次研磨豆子都在懷疑人生，不過看到有人點冷萃都好開心，加冷萃加水加冰塊就好（冷萃多冰超爽）」。

綜合網友意見，多數網友都認為星巴克其實沒有CP值最高的飲品，除非是「買一送一」的時候，「買一送一加環保杯的時候」、「我都等買一送一」、「其實，有買一送一的活動去的時候，最不盤」、「只有買一送一才買」、「學校時不時買一送一，喝爆」。（編輯：郭佩蓉）

星巴克數位體驗「買1送1」今起連抽15天　爽喝到情人節

周六補班小確幸今開喝！超商美式買15送15、拿鐵買15送10

過年走春訪5大星巴克「特色門市」　在台南古蹟裡喝咖啡

元宵節快樂！LINE開工送免費貼圖21組：「隱藏版」曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀