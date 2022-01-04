台灣人越來越沒禮貌？他抖「真實理由」 網認了：有同感
許多外國人對台灣的第一印象就是既有禮貌又很有人情味，不過，就有網友觀察到，這幾年台灣的社會越來越沒禮節，像是以前被教導要把「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊，但現如今卻很少聽見，貼文一出，大批網友紛紛喊認同。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 07:10:17
該名網友在PTT以「有人覺得台灣人越來越沒有禮貌了嗎」為題發文，表示這裡指的禮貌並不是那種跟長輩噓寒問暖的禮貌，也不是對老師、老闆的尊敬，「我這邊說的是真正的禮貌，就是平常跟陌生人交流會不會說『請、謝謝、對不起』，這三個很基本的」。
原PO也接著舉例，像是他現在去超商，根本不會有人結完帳跟店員說謝謝，或是搭個公車也沒什麼人會說，「我記得以前這些都是很聽到，有人感覺台灣的社會越來越沒有禮節了，有八卦嗎」？
貼文一出，掀起熱議，不少人覺得是「年輕人」越來越沒禮貌，「年輕人幾乎不會說請、謝謝和對不起」、「真的，而且感覺越年輕越是這樣，不要說陌生人，工作上沒禮貌的也一堆」、「+1，基本的禮節越來越沒有」、「爛的店員也很少跟你說謝謝了」、「以前做服務業，有三成的人跟你說謝謝就要偷笑了」、「撞到人說對不起的人越來越少」、「有同感」。
但也有人認為，反而是有些中老年人比較無禮，但也有人緩頰，表示無論什麼年紀都有不禮貌的人存在，禮貌應是互相，並非強求，「不管哪一個世代都有爛人跟好人啦，現在很多年輕人目中無人是沒錯，但沒看到一堆上新聞沒禮貌的中老年人嗎？」、「沒有，最沒禮貌的是中老年人，五六十歲那個族群」、「一堆老人也沒禮貌啊，怎麼不說？」、「在服務業上班，覺得年輕人比較有禮貌」、「禮貌是互相的，不是強求的」。（編輯：郭佩蓉）