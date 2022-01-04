林心如代表作非《華燈》？眾推「神劇」演超好：紅遍亞洲
由林心如、楊謹華、劉品言、楊祐寧等人主演的夯劇《華燈初上》，去年11月底開播以來討論度破表，近日開播第二季，討論度依舊；對此，就有一名女網友好奇「林心如的代表作有什麼」，貼文一出，網狂推《還珠格格》，直呼「紅遍亞洲」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 08:31:20
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「林心如的代表作是什麼?」為題發文，表示最近Netflix上了華燈初上第二部，她和姐妹都追完了，但她卻覺得飾演Rose媽媽的林心如，在劇中的演技只有兩種表情「怒瞪與慘虐」，讓她不禁直呼「我明明記得在《16個夏天》時，心如姊姊的風評還很好」。
除了評論林心如在《華燈初上》的演技，原PO也列出林心如所演過的幾部戲劇，像是《16個夏天》、《美人心計》、《還珠格格》，她也透露自己在看在《16個夏天》時，哭得很慘，「覺得內心柔軟的那一塊整個被touch到」，但另外兩部她就沒看過了，因此好奇發問「《美人心計》我沒看，但當時好像也是紅極一時，查網路上發現《還珠格格》，好像也很經典，不知道大家覺得我們心如姊姊的代表作是哪一部劇呢」？
貼文一出，掀起熱議，最多網友認為《還珠格格》是林心如的代表作，「還珠格格，紅遍亞洲，紫薇深入人心」、「絕對是還珠格格」、「代表作應該最經典就還珠格格了」、「紫微真的超美，還珠格格現在看也很好看」、「當然是還珠格格」、「當然是還珠格格阿（啊！暴露年紀了）」。
也有其他人表示，「傾世皇妃！國小看到哭，跟霍建華一起演的，演完就在一起」、「之前看過她演的鹿鼎記（跟張衛健）！ 那時候認識她的」、「情深深雨濛濛」、「我覺得華燈初上她演的不錯阿，情緒蠻飽滿的」、「美人心計好好看，我是在韓國追完的」、「美人心計是我心中的經典」。（編輯：郭佩蓉）