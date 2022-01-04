台灣汽水一哥是誰？網挖「這罐」外國人不喝 原因眾震驚
台灣不僅手搖飲料店林立，超商、超市的飲品種類也十分多元，其中汽水品牌眾多，有本土的也有國外品牌，多樣選擇各有民眾喜愛。不過，近日就有網友討論「台灣汽水霸主黑松沙士，為何無法賣到其他國家去啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 08:43:57
先前在PTT就有討論過，台灣本土品牌汽水霸主是誰，除了被點名的「蘋果西打」、「麥根沙士」之外，「黑松沙士」也是榜上有名。對此，就有網友貼文提到「台灣的黑松沙士超好喝啊！不像美國只有可樂可以喝，為什麼黑松沙士沒有進軍國外？要是打進國外市場還不賣爆？」
貼文一出，網友紛紛回應「美國牌子的沙士跟黑松口味差很多，他們不能接受吧」、「對外國人來說有藥草味，喝不習慣」、「日本人說有撒隆巴斯的味道」、「對他們來說有種中藥味怎麼賣啦」、「那是我們喝習慣，外國人覺得有藥草味，不喜歡」、「味道不被老外接受，就像我們不會去喝國外常喝的飲料」。
而事實上，過去Youtuber三原也在日本街頭給在地人試喝「黑松沙士」，不少路人形容口感像「貼布」、「胃藥」、「OK蹦」的味道，感覺像是把藥加入可樂的感覺，因此不是那麼喜歡；影片當時也引起熱議，不少台灣人直呼「這麼好喝的東西，日本人跟我說像貼布....」、「原來日本的貼布吃起來像沙士XD」、「原來我們從小喝到大的黑松沙士在日本人的感覺中是貼布」、「每個國家都有不同口味啦，我是很喜歡黑松沙士」。（編輯：張嘉哲）