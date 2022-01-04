LINE傳訊息「這2字」很尷尬！用戶全認了：不打又感覺怪
隨著現在科技發達，人手一支手機且利用通訊軟體聯繫親友，例如LINE、IG、臉書等等都是非常正常的事情，不過由於文字沒有溫度，所以經常在傳訊息時無法表達真正語句的含義或的情境，進而可能產生誤會，讓不少人感到非常困擾。近日，就有網友討論「大家傳訊息聊天會用『哈哈』當結尾嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 10:26:16
原PO在PTT貼文指出「我有一個朋友，明明聊的不是好笑的話題，甚至是問一些簡單的事，可是不管講什麼話題，他永遠會在結尾加『哈哈』，或是『哈哈哈』，除非真的有好笑到才會『哈哈哈哈』，有人的朋友也是這樣嗎? 」
貼文一出，網友紛紛回應「真的有很多人會這樣，明明沒有在笑，是在哈什麼＝＝」、「哈哈就表示尷尬啊.....不知道講什麼」、「感覺比較不會那麼嚴肅啊，避免尷尬用詞，不是代表真的笑」、「避免尷尬會這樣」、「至少人家有分層級，2哈3哈4哈，笑死」、「還有呵呵、嘻嘻也是」、「一堆人愛打笑死，結果根本沒笑」、「朋友也會，但我不會，每次看他這樣打都覺得更尷尬」。
不過，也有不少人中槍表示「不打一下哈哈就覺得很奇怪啊....」、「有時候真的避免尷尬，看起來親切一些哈哈」、「是不會一直用，情境到才會用，但好像真的很多哈哈」、「我是真的會一直打哈哈」、「防止尷尬哈哈很好用，已經習慣了啦」、「我會耶哈哈哈，而且我是真的有笑啊！」（編輯：張嘉哲）