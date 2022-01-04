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1月「4生肖」財運大噴發！這1位投資旺到爆　股票爽賺錢

▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，臘月「4生肖」財運表現特別好，其中這位投資旺到爆，股票爽賺錢。（示意圖／NOWnews資料照）
▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，臘月「4生肖」財運表現特別好，其中這位投資旺到爆，股票爽賺錢。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 11:25:20

昨（3）日是臘月，臘月到來也代表要開始準備過年的食物與用品，古人會在臘月來臨準備肉曬乾，然後用來祭拜祖先或神靈，也可以到外面去買臘肉來祭拜。清水孟國際塔羅小孟老師就表示，臘月「4生肖」財運表現特別好，其中這位投資旺到爆，股票爽賺錢，快來一起看看吧。

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▲清水孟國際塔羅小孟老師就表示，臘月「4生肖」財運表現特別好，其中這位投資旺到爆，股票爽賺錢。（圖／Shutterstock）
▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，臘月「4生肖」財運表現特別好，其中這位投資旺到爆，股票爽賺錢。（圖／Shutterstock）
生肖龍：家運亨通，帶旺家人。

屬龍的人臘月之後家運非常好，一家人可以和樂融融，倘若你有什麼想法，或想投資什麼標的物也可以跟家人說，全家人都會因為你說的標的發大財。

生肖兔：升官加薪，業績攀升。

想要升官加薪的朋友，臘月當日可以跟主官提示一下，說不定主管會幫你調薪，若有想換單位的人，也可以在臘月後第一天提出說不定能達成心願。

生肖馬：機會湧現，旺到破表。

臘月當天若能向神明祈求財財富財運能量會快速提升，由其是創業的人效果會更好。

生肖雞：投資大旺，找到財源。

屬雞的人，在臘月過後可加碼一些股票基金，若手上有不錯的標的建議不要賣繼續投資會賺錢。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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