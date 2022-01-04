除夕到初6全待娘家！媳曝「1神招」免見婆婆 眾驚：高明
嶄新的2022年已經到來，再過不久農曆新年也將接踵而至，不少媳婦已開始操心該如何才能平穩度過。就有位女網友分享自己準備用「1神招」來度過農曆新年，細節曝光也掀起兩派論戰。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 13:57:54
原PO在臉書《靠北婆婆2.0》上發出討論文，「大家對過年有對策了嗎？我有！計畫在除夕前天跟老公大吵一架，然後今年除夕到初六我全部都在娘家過，讓老公、小孩跟婆家開開心心過年，以後我每年都要這樣過年！老公你就犧牲一下吧！」
貼文曝光後，立刻有不少同為媳婦的網友笑稱「好高明的絕招，有充分的理由可以留在娘家過年」、「這個情況我同事家發生過，最後結果就是每次過年都各過各的喔，假日或連假也是回娘家，我同事過得很爽，也認為吵架吵的很值得」、「我的招數，竟然被妳學走了」、「謝謝老師，我學會了，這個架吵的值得」、「我跟我老公，一直以來都是他陪他爸媽，我陪我爸媽過，他帶大的，我帶小的」。
不過也有一派網友苦勸「很差的手段，把別人當犧牲品，為什麼不直接說就好了？」、「那乾脆不要結婚啊，挑過年吵架，就不能各退一步嗎」、「以後你的媳婦老是跟你兒子吵架，吵完轉了回娘家，每次吵，每次回娘家，試問你會怎樣」、「不知道你小孩以後會不會害怕過年」、「看來妳老公跟婆家都把孩子顧得很好，妳才能放心離開那麼多天，這點很令我羨慕」。（編輯：潘毅）