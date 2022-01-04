2022桃花開運祕法！脫單就在眼前　專家加碼最合夫妻面相

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一、想結婚可在喜慶位擺放植物
2022虎年可在喜慶方位「正南方」位置用土種植物或多放紫丶紅丶綠等色的飾物來催旺。要是你談戀愛已久，但婚期未定，便可以在正南方位放一杯用金屬器皿裝的水，催旺自己的婚運。想要懷孕或想升職加薪，亦可以同樣的方式催旺喜慶方位。
二、用五色豆讓彼此感情增溫
已有對象的人，想增進兩人的關係，可準備一張你和對方的甜蜜合照，及五色豆（綠豆丶紅豆丶黃豆丶花豆丶黑豆）各六顆，然後將像片與五色豆裝入小布袋中，再放入你所睡的枕頭套中，放四十九天後把照片取出放進皮夾，布袋和五色豆丟掉即可。
三、收集立春後第一封喜帖
2022/2/4立春後收到寫有你的名字的第一封「喜帖」是喜訊丶好運上門的意思。當年收到的第一封喜帖有改運匯聚人氣的效果，請你將喜貼放在【床墊下丶隨身包包丶桌墊下或書桌台燈下】可幫助催旺你的桃花與姻緣運。
四、向月老奉茶許願
每逢十五月圓日，在自己的臥室，面向窗邊，放置一杯月老花茶，誠心向月老稟告自己的名字丶出生年月日（有時辰更好）、年齡丶居住地址，以及想要求得的對象是怎樣的人（說的越仔細，月老就越能幫你牽對紅線）。過10分鐘後，再把茶水喝掉。完成儀式。
五、斬斷爛桃花擺放翡翠公雞
如果你已有對象，而另一半太花心或常有爛桃花靠近，你可以在他的衣櫃里掛上翡翠公雞掛件，公雞擺件為最強斬桃花利器，雞又稱『五德之鳥』，俱備文丶武丶勇丶仁丶信五種德信。其中雞（酉）五行屬金，爛桃花屬木，風水喜用公雞克制爛桃花（金克木）。自己如果遭到爛桃花糾纏，也可以使用此方法，換成自己的衣服即可。
人人都說夫妻是前世冤家，這輩子才來還債。但在嫁人之前，還是要大眼仔細瞧瞧，夫妻要互補，一柔一剛恰恰好，若是兩人都強勢易起爭執。下面艾菲爾老師為大家列出四種夫妻互補面相。記得提醒朋友丶閨蜜，多多留意別嫁錯人唷！
【夫妻互補面相】
一、夫妻眉毛皆粗
眉毛粗且濃密的人特別重感情。男方粗眉表示能遷就、謙讓另一半；女方粗眉代表有男子氣魄，重視家庭生活。若兩人皆為粗眉，剛好一柔一剛，互補長短，是很典型的夫妻相合面相。
二、鼻梁要一人高，一人低
鼻梁高的人自尊心較強，凡事都有自己的見解；鼻梁短的人自尊心較弱，且缺乏自信心。夫妻兩人鼻梁一高一低，截長補短，衝突也會比較少。
三、頭髮至少有一人細軟
頭髮細軟的人個性比較內向、溫順，容易接受別人的建議。如果夫妻倆人都屬於頭髮細軟，則性格接近，相處融洽。若一方頭髮比較粗硬，則個性頑固，若另一半屬於細軟發質，還是可以相處得宜。若兩人都是粗硬發則容易發生爭執。
四、嘴巴要一人大，一人小
嘴巴大外向、擅交際，嘴巴小膽小、內向。伴侶間嘴大的人掌有說話權，另一方比較不會反駁。若兩人都嘴大，則容易起口角；若兩人都是小嘴巴，相處上會比較沒有話題可聊，比較乏味、無趣。（編輯：鍾怡婷）
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