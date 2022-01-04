燙青菜霸主換人當！空心菜才第2 「冠軍」成小吃店夯哥
台灣路邊隨處可見小吃店，其中不少攤位都會販賣各式燙青菜，老饕們除了主餐外通常還會點選小菜或湯品搭配，不僅美味飽足還很經濟實惠。不過，就有一名網友好奇詢問「燙青菜都喜歡什麼菜？」而引來老饕曝光心目中的燙青菜霸主。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 17:07:52
原PO於PTT WomenTalk板上指出，有時在小吃店用餐時，總會多點一份小菜果腹，「最常額外點一盤燙青菜，每次點燙青菜的時候，有些店家會告訴你幾樣菜讓妳選，不過有些也沒得選看今天是什麼就什麼」，這便讓他好奇詢問「好奇大家如果今天有得選的話，燙青菜都喜歡選什麼菜」。
問題一曝光，網友們紛紛熱議，「只要不是萵苣剩下都能接受」、「高麗菜，豆芽菜其實還不錯」、「通常除了高麗菜都可以，但優先選大陸妹」、「菠菜！其次空心菜。最討厭大陸妹」、「遇到毛豆的...」。
其中「地瓜葉」則被最多老饕推薦，「地瓜葉+1」、「地瓜葉讚讚」、「地瓜葉，其他也可以」、「地瓜葉+++」、「地瓜葉、高麗菜都喜歡」、「喜歡地瓜葉，討厭小白菜跟大陸妹」、「地瓜葉～」；人氣擔當的「空心菜」則排名第二，「空心菜，一定要炒大蒜」、「空心菜，第一」、「當然是空心菜」。（編輯：陳雅雲）