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基隆零確診破功！防疫計程車司機染疫　同住者已居隔採檢

▲基隆市長林右昌表示，個案17240經桃園市衛生局的安排，已由聖保祿醫院收治。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌表示，個案17240經桃園市衛生局的安排，已由聖保祿醫院收治。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2022-01-04 17:36:21

基隆市衛生局今（4）日接獲中央流行疫情指揮中心（CDC）的通知，指出有一名本土陽性的確診個案，該個案是桃園機場的防疫計程車司機，CT值為28.4；衛生局接到接到通知後，立即展開疫調工作。

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基隆市長林右昌表示，根據初步疫調的結果，個案17240為50多歲的男性，據個案自述，110年12月26日曾載台北市南港區確診者（案17066），被CDC匡列為自我健康監測；12月29日有被安排至臺北市立聯合醫院中興院區做PCR採檢，報告為陰性。

個案17240再於12月31日又載到桃園市桃園區的確診者（案17167），被列為自主健康管理監測的對象，追蹤時出現輕微咳嗽症狀，但因為12月29日才剛採檢，由桃園機場處理；經防疫醫師建議，安排於接觸後3日再採，1月3日採檢，今日呈現陽性確診，經桃園市衛生局的安排，已由聖保祿醫院收治。

衛生局初步疫調結果，個案17240在基隆及桃園都有租屋處，在基隆的租屋處與一名男性友人同住，這名同住者今日下午1點15分左右，透過警方已連絡到本人，在家中沒有出門；目前同住者已被匡列為居家隔離的對象，衛生所已前往關懷，沒有症狀，將於今日下午再安排至醫院進行PCR的採檢。

林右昌說，個案17240自述每天早上五點多起床，於家樓下買早餐後，便從基隆租屋處開車前往桃園機場排班，排班主要時段為上午六點到晚上十二點，載客時皆有戴口罩、手套；一個多月前在桃機附近租屋休息，回去大概2、3次，桃園租屋處有其他2名同事，雖未碰面但共用衛浴，已匡列自主健康管理。

林右昌指出，個案未婚，父母皆已過世，尚有一姐、一弟，已超過一個月的時間，並未與家人見面及同住，僅以電話聯繫；後續相關的疫情調查、接觸者匡列及防治工作，已按照SOP仍持續進行中，也提醒民眾，面對疫情不要輕忽，也不要掉以輕心，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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