搭捷運遇地震怎辦？氣象局提「1步驟」心安：保命要訣
昨（3）日下午5點46分，台灣發生芮氏規模6.0的地震，當時鄰近學生及上班族的通勤時間，有許多人就在捷運中歷經這次的有感地震。而在搭捷運時遇到強震該怎麼辦呢？中央氣象局的臉書專頁便解答，當局與捷運系統有緊密的合作，若有緊急狀況定能即時處理，車廂中的乘客只要記得一個保命要訣，就是緊握支撐物、將身體重心放低，再配合站務人員指示撤離。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 21:35:56
臉書專頁「報地震 - 中央氣象局」在昨日地震後發文，告知民眾在搭乘捷運時遇到地震，千萬不要過於緊張，也說明中央氣象局和捷運系統一直有緊密合作，自103年起，當遇到地震規模4.5以上、任一縣市政府預估震度達3級以上的狀況，當局就會透過「強震即時警報系統」 ，將資訊傳送給所有合作單位，讓捷運系統能即時評估是否執行防災應變措施。
依目前處理方法，捷運系統所在地的地震震度若大於等於2級，月臺即暫停發車，站間的捷運也會減速、停車，直到確認軌道和系統都正常後才會恢復正常運轉。而車廂內乘客也不必驚慌，車身雖可能因減速和地震搖晃，但只要緊握扶手、將身體重心放低即可，避免亂跑而跌倒受傷。地震停止後，乘客也務必配合站務人員指示疏散，並同時使用外套或包包保護頭部。
如此有用的資訊讓民眾紛紛大讚「謝謝這個資訊，很重要啊！」、「辛苦了，在此感謝你們，大家有你們就放心了，感恩不盡！」。 （編輯：李惠婷）