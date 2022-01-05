目睹同事渣尪「暗黑秘密」！她隱瞞10年崩潰：根本不敢講
「為了她我靜默，我選擇不說，我覺得什麼都不知道的她，也許會比較幸福」近日一名網友表示，她目睹和女友論及婚嫁的男生出國時買春，之後才得知是對方就是自己同事，這個秘密就這樣隱忍10年沒有曝光，貼文一出，不少網友也贊成原PO的做法：「不是幫哪一方講話，想想這對自己沒好處，只有後續的尷尬那就不要做！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 09:09:00
該名網友昨（4）日在Dcard中貼文，她表示自己和A女同公司，之前陪老公去東南亞員工旅遊時，發現同事B男明明有了論及婚嫁的女友，卻還是到當地店家進行性交易，「隔天我聽他們一群男人在聊天，我坐在老公旁邊，就聽B男說感想，他說就像交配的感覺，沒有愛，蠻無趣的」。
沒想到，事後原PO才得知，B男的女友就是同公司的A女，想到過去A女一整年認真籌辦婚禮的神情，就覺得相當心疼，「她耗費了一年的時間費勁心力籌備的婚禮，讓我一整年都在尷尬癌度過，因為她看起來是那麼的幸福洋溢」，最後也認為，她不說出秘密，是對所有人最好的方式，也直言：「我老公如果員工旅遊，一定要帶我跟小孩一起去參加，怎麼可能放他自己自由，一次得病禍害全家。」
貼文一出，網友紛紛留言，「去東南亞國家出差還是去玩，男生很常會去那種地方，真的要注意」、「是我也不會講，因為太容易被猜到是妳了，一不小心害老公跟B男尷尬」、「要說的話用不能讓妳自己的身分暴露，有些女的不能接受反而會怪妳」、「假裝不知道吧，別去破壞人家的婚姻」、「不是幫哪一方講話，想想這對自己沒好處，只有後續的尷尬那就不要做」。（編輯：賴禹妡）