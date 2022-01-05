機車停空地被貼紙條！男愣「合理嗎」 眾點頭：潛規則
台灣部分縣市地狹人稠，不光房屋價格高，連停車位更是一位難求。近日，就有網友表示停在房屋旁的空地，卻遭鄰居要求「不要立側柱」，這樣才可以多停一輛機車，讓他傻眼直呼「這樣的要求合理嗎？」，而該貼文引來不少機車騎士熱烈討論，多數人則認同「這是停車的潛規則」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 10:43:45
根據網友於《PTT》以「停車潛規則」為題發文，表示自己最近剛搬家，機車都停房屋旁的一處空地，早上要牽車時卻發現被貼了紙條，並寫著「不要立側柱，這樣大家可以多停一台車」讓他表示自己第一次聽到這種說法，請問這樣的要求合理嗎？
該問題引發機車騎士的熱烈討論，而多數人認為這已經是種潛規則，「兩邊都有車，只要有一台立側柱就超難停」、「重點是一格一格停，一堆側柱在那邊給你停1.5格」、「不管是不是有格子，側柱就是會讓人家比較卡，互相一下很難？」、「如果不麻煩的話就遵守潛規則吧」。
但也有網友表示，「一車一格的話，只要後照鏡沒擋到其他車就好 」、「全部立中柱結果大家擠在一起，每台車都超難牽出來，好像也沒有比較好」、「不合理啊，停車是你的自由欸」。
而實際上無畫停車格的巷道，若非私有土地則算是公有地，因此停車則是採取「先到先停」的標準，依法沒有強制規定是否需要立中柱，全看民眾自己的習慣。（編輯：鍾怡婷）