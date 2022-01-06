讓身體喜歡上的紅藜麥核桃飲 陳庭妮不忌口分享飲食秘訣
低負擔的飲食，是現代人們所關注的焦點，糖類對身體所帶來的負擔也逐漸受到重視。不管是果糖、蔗糖及代糖等，都被證實是會讓人更容易餓、帶給肝臟負擔，甚至是影響身體熱量平衡的原因，因此「戒糖」顯然成為現代生活的一項飲食運動。
生活中心/綜合報導
2022-01-06 12:00:00
陳庭妮日前代言「馬玉山無添加蔗糖紅藜麥核桃飲」系列，將輕負擔飲食選項帶進苦於添加物困擾的大眾視野裡。對於油炸、宵夜等高負擔飲食對身體造成的影響，她直言，身體是否喜歡、適合一道飲食，其實都能從身體的反應裡感受到。僅管她並未特別在飲食選擇上忌口，仍會從身體輕盈的感受，和健身時的需求中，自然地喜歡上如紅藜麥核桃飲這樣讓自己心情好、能迅速補充纖維，又富含飽足感的選項。
對於這次代言，她表示，自己的飲食習慣已經逐漸選擇原型食物，而除了雞肉以外，紅藜麥也一向是健身者很好的蛋白質補充來源。能從讓人喝得喜歡的馬玉山飲品中，輕鬆少負擔地攝取紅藜麥的蛋白質，同時滿足飽足感的需求，讓陳庭妮感到相當慶幸，也推薦給所有和她一起關注低負擔飲食的朋友們。
EC網址: https://reurl.cc/Lpd1Ze