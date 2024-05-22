機智老鼠貓爪下逃生！完美隱身：你看不見我　逾萬人朝聖找老鼠

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未料，下一秒卻樂極生悲，灰貓疑似慢慢伏下，嘴巴逼近爪下壓著的老鼠時，老鼠突然掙脫，還往貓後腦杓方向逃竄，只花3秒就從鏡頭消失，任憑灰貓左右張望，甚至原地打轉都找不到老鼠，露出一臉傻萌表情。
影片吸引上萬人按讚，就連綽號「殺手蘭」的賽車手沈慧蘭也跑來朝聖找老鼠，直呼：「我看了3次！老鼠去哪了？」美西太太也回說，從從昨天晚上找到上午，大嘆：「今天要請假了！」
不少網友重複播放影片找老鼠，最終被眼尖網友發現，這隻機智老鼠竟然躲在貓咪身上，笑說：「完美地『燈下黑』演示！」在影片約38秒處最明顯，可見貓咪右側身上有一小陀顏色較淺處，就是老鼠的躲藏第，建議找不到老鼠的人把螢幕調亮就能找到，網友笑瘋，紛紛留言「湯姆貓傑利鼠真實版」、「果然最危險的地方才是最安全」。
老鼠有多聰明？智商贏狗、章魚
老鼠有多聰明？美國知名排行權威網站「Ranker」曾列出了「地球上最聰明的15種動物／昆蟲」排行，並以不同的研究佐證、動物習性與社會性依據統計，發現老鼠排行第8名，比人類好夥伴狗狗（排第13），以及可預測足球賽的章魚（排第11）都還聰明。而該排行榜中前7名依序是人猿、海豚、黑猩猩、大象、烏鴉、鸚鵡及豬。
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