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疫情再起　侯友宜：防疫計程車司機、旅館員工周周篩檢

▲新北市長侯友宜呼籲中央，重新調整高風險國家的列管，強調「阻絕於境外絕對是不二法門！」（圖／記者陳志仁攝，2022.01.05）
▲新北市長侯友宜呼籲中央，重新調整高風險國家的列管，強調「阻絕於境外絕對是不二法門！」（圖／記者陳志仁攝，2022.01.05）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-05 11:18:43

桃園機場的群聚案延燒，今（5）日又傳出1人為陽性，目前累計5例，衛福部醫福會執行長王必勝也證實此消息；對此，新北市長侯友宜呼籲中央，重新調整高風險國家的列管，強調「阻絕於境外絕對是不二法門！」

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侯友宜今日指出，全球疫情不斷的高升，我們要提高憂患意識，尤其看到桃園機場及桃園境內有確診個案，讓大家人心惶惶，而「阻絕於境外絕對是不二法門」；此外，看到很多國家的確診個案都屢創新高，再次呼籲中央重新調整高風險國家的列管，把阻絕於境外做為首要的任務。

▲侯友宜宣布，提供春節期間「10+4+7」的同住家人免費篩檢。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲侯友宜宣布，提供春節期間「10+4+7」的同住家人免費篩檢。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜說，新北市是在桃園的隔壁，當桃園有確診個案，新北市更要全力的備戰；新北市也特別加強幾個做法，第一個、春節期間「10+4+7的同住家人要做免費篩檢」，這是加強版！其次防疫計程車的司機、防疫旅館的第一線工作夥伴，提供公費周周篩檢，避免在防疫旅館有染疫事件發生。

第三、新北市的醫療量能重新調整、備戰，並分兩階段，第一階段是專責病床3日內回復核定264床，第二階段7日內徵用至1043床；此外，新北市有全國最多的社區篩檢站，歡迎對健康有疑慮的民眾到31處篩檢站篩檢，也呼籲每個人都要做好自我的防疫，戴口罩、勤洗手、量體溫、身體不舒服不參加活動。

侯友宜認為，桃園的疫情要觀察到17日，建議民眾沒有辦法保持適當的社交距離時，一定要把口罩戴得緊緊的；至於中央在昨日也下令桃園除飲食外，都要戴上口罩，雖然中央沒有對新北下令，但現階段桃園的疫情沒有舒緩，境外沒有阻絕徹底的時候，仍呼籲記得戴口罩，才是保護你最重要的一個防護。
 

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