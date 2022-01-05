張蘭心繫大S兒盼團圓！被問汪小菲新歡怒回：找你爸去了

農曆過年本是闔家團圓的日子，對大S、汪小菲這對甫離婚的兩岸夫妻，相聚卻不是一件容易的事，汪小菲的母親張蘭，4日在直播間努力積極帶貨，為餐廳《麻六記》宣傳時，仍不忘提到遠在台北的孫子小箖箖，喊話說大年三十要給乖孫做道全家福（佛跳牆），被網友戲稱做生意不忘拿孫子當招牌，真不愧是戲精。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張蘭推薦過年要吃佛跳牆，更透露要跟孫子小箖箖視訊。（圖／翻攝張蘭抖音）

▲張蘭曾出示孫子照片，跟汪小菲非常相似。（圖／翻攝張蘭抖音）

因為疫情關係，來往兩岸都需隔離，張蘭已經2年多不見孫子，但仍心繫5歲的乖孫汪希箖，她透露幾年前，孫子剛滿1歲多，全家趁著她生日時一起赴歐洲旅遊，當時春暖花開，她開心得手足舞蹈，不小心腳滑跌了一跤，把孫子拋到草坪上，之後只要小箖箖不乖，保姆就會用「奶奶來抱你了」嚇唬他，互動逗趣。





現在5歲的小箖箖，長得宛如翻版汪小菲，不過離久情疏，張蘭之前在直播時展示跟孫子視訊畫面，小箖箖卻沒看奶奶，只專注眼前的平板電腦，不太給張蘭面子。張蘭4日直播時，販售佛跳牆冷凍包，表示大年三十就是要吃佛跳牆，象徵團圓、全家美滿的意思，更大方地說除夕那天要做這道菜，再跟小箖箖打視訊電話，思孫親切。





▲張蘭在直播間裡控水軍抹黑，指汪小菲「房子塌不了」。（圖／翻攝張蘭抖音、微博）

▲網友瘋狂詢問張穎穎，張蘭氣得罵人。（圖／翻攝張蘭抖音）

不過，網友吐槽她拿小孩當賣點，且永遠只提孫子，忽略7歲孫女小玥兒，似乎有點重男輕女。還有人不斷在直播裡詢她問為何跟汪小菲25歲新歡張穎穎去泰山玩，是否掩護兒子的新戀情，問她張穎穎去哪呢？讓她怒氣留言「不是去找你爸去了嗎？」更表明想跟誰合影是自己的自由，要黑粉不要造謠。



