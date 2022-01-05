虎年「3生肖」走大運！整年幸運星加持　運勢旺到攔不住

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事業運勢★★★★★
愛情運勢★★★★★
金錢運勢★★★★
健康運勢★★★★
整體運勢：風水輪流轉，終於遠離犯太歲的風暴圈，來到吉星照拂的流年歲運，真是可喜可賀！在「天喜」、「龍德」、「紫微」、「地解」這幾顆強大幸運星的加持之下，可謂遇事呈祥、好運綿延，屬羊朋友今年事業、感情、財運都旺翻天啦！
最令人振奮的是，吉星之力強大到可化解大部分凶星，所以面對「暴敗」、「吞陷」、「亡神」、「天厄」、「天官符」等凶星也不用太過擔憂，保持平常心，該怎麼做就怎麼做，即使是意料之外的事，謹記初衷就對了。
事業
流年得超大貴人吉星照命，不但徹底擺脫去年衰運，好運更是一飛衝天、勢不可擋！想要在職場上有一番作為，一定要抓緊這一年的好機運！掌握了天時地利人合，能盡情施展個人才華，即使不擅長的領域，也得男性長官貴人一臂之力，未來前景看好，升職加薪是意料中事！
身為當紅炸子雞，待人處事可不能心高氣傲的，否則容易被小人記上一筆，就算不是現在、也會在日後種下你大起大落的隱憂。
愛情
沉澱了一年，今年終於可以重新啟動愛情雷達啦！天喜吉星加持，感情運勢走向明朗，將迎來美好幸福的愛情春天！單身者人氣爆棚、追求者眾，不過屬羊朋友心思較為細密，有時可能顧慮層面較多，拿不定主意時就請男性長輩或友人幫忙釐清，局外人會看得更清楚。
有伴者能夠從伴侶身上獲得溫暖的能量，而你也是對方的定心丸，雙方都能因彼此更加積極樂觀，感情也會更加圓滿。
財運
事業發展大好帶動了正財運，尤其是從事服務業的屬羊朋友獲利最多，正所謂人脈通錢脈，良好和諧的人際關係能帶旺業績，其他行業別的朋友也能在穩紮穩打之中鞏固基本盤，穩中求進！
不過因為凶星作祟，在偏財運上就沒那麼順利，慎防詐騙陷阱，平時也要多留意父母長輩的用錢狀況，以免嚴重破財。此外，簽署合約文件時要再三確認，不可因信任而馬虎了事，以免遭受財運損失，更甚者還會引發官司。
健康
此年身心態勢良好，健康整體來說呈現上升，不會有太多需要擔憂的事情，心情輕鬆舒暢了，身體自然也能常保好狀態。雖然因為大環境關係，交際應酬已減少許多，不過還是會有大魚大肉的時候，提醒你要克制住口腹之欲，從平時就要調整飲食習慣，依個人狀態嘗試168斷食法或根治飲食等等，才不會給身體帶來負擔。
狗──三合助運，不可輕心
事業運勢★★★★
愛情運勢★★★
金錢運勢★★★
健康運勢★★★
整體運勢：屬狗朋友擺脫去年刑犯太歲的影響，在今年得三合之助、加上「三臺」吉星加持，整體運勢回升，事業能獲賞識、感情有新發現、財運也有不錯發展。
比較可惜的是流年凶星一連串，像是「五鬼」、「官符」、「指背」、「地煞」、「飛符」、「吞陷」等等，主破財、事飛、人口不安、疾病、官司、背叛、遭陷害……。必須提高警覺心，說話做事都要長心眼，不可滿於現況或疏於防範，才能留住好運！
事業
忠實可靠、豪爽直朗的行事作風是屬狗朋友在職場上的一大優勢，不僅容易獲得同儕與長官的信任，實際呈現的工作成果也常在水準之上。今年歲運三合加上三臺吉星助陣，事業表現可圈可點，不管是職位還是薪水分紅等，都可望大幅度提升。
只是仍要謹防凶星，尤其要穩下容易沉不住氣的脾氣，衝動出頭會壞事，對人對事都要更有耐性、也要更細膩，避免留下把柄、反招小人作祟。
愛情
這一年沒有對感情有利的吉星出現，不過適逢和合太歲的年分，整體表現不算太糟。單身者不乏認識新朋友的機會，建議以開放的心、不預設一定要有什麼樣的結果，較能放鬆自在的享受一段關係，即使最終只是朋友的緣分，都將是滋潤人生的重要養分；有伴者則要重新學習信任伴侶、也學習成為能讓伴侶信賴的另一半，不要疑神疑鬼，一有不確定就提出來溝通，以免心結發酵成不可收拾的阻礙。
財運
今年擁催旺財祿的吉星入命、同時也出現會干擾損財的凶星，財運發展可說是吉中藏凶，不可大意！事業前景看好有機會帶來豐沛收入，正財運上揚指日可待；偏財運發展態勢也不錯，過去累積的人脈及經驗，能助你一臂之力，選擇最佳的投資理財方向。不過受凶星牽制，容易半路殺出程咬金，導致進展不順甚至功虧一簣，須提防暗地冷箭，影響錢財不聚。
健康
健康運勢雖受凶星暗中搗亂，但也不必過度擔憂，基本上少有重大疾病突襲，只要平時能夠提高健康養生的意識，有病及時治療，注重日常飲食作息保養，很快便能夠徹底痊癒。反倒要加倍留意的是此年情緒負擔較重，不要老是宅在家裡，疫情許可之下，旅遊散心換個環境，能立刻擁有不一樣的心情，有利身心健康。
牛──吉星照耀，穩步上揚
事業運勢★★★★★
愛情運勢★★★★★
金錢運勢★★★★
健康運勢★★★
整體運勢：熬過衰事一籮筐的本命年，屬牛朋友今年整體運勢出頭天！在兩顆大吉星「紅鸞」及「太陽」眷顧下，感情及事業發展得貴多助、穩步上揚，可望交出亮眼成績！只要秉持篤定踏實的心行，自信地把握機遇、創意創新，心想事成非夢事！
不過也不能小覷「孤辰」、「天空」、「晦氣」、「劫煞」、「吞陷」等凶星威力，凡事不可走在故步自封或天馬行空兩個極端上，紮實學習、謙卑請益，才能累積真正實力，度過令人鼓舞的一年。
事業
上個年度的勞心勞力，在新的一年中有了豐碩收穫！今年事業運勢節節攀升，有許多展現長才的機會自動上門，只要好好把握、如往常般踏實進行，就能深獲肯定與讚賞，升官加薪機率大增。過程中難免遇到問題或困難，一定要主動請教職場的男性前輩或長官，不僅能助你提升工作即戰力，也讓你更有自信去應對；不過要提醒的是雖然循既有路線最是安全，但在今年不妨多點創新創意，有利職涯的長遠發展。
愛情
感情前景一片粉紅光明！今年有桃花大吉星紅鸞加持，姻緣必降臨！單身者期盼已久的甜蜜戀愛就差臨門一腳，如果心中已有對象，不妨借助親友智囊團之力，創造美好真誠的表白氛圍，切記：真心無敵，成功機會非常大；還沒有對象的話也別擔心，請男性年長友人為你牽線介紹，有望遇見合適人選！有伴者則是相處融洽，心靈更為契合，不過可別讓固執個性壞了好事，體貼多一點、對方也會愛你多一點。
財運
事業運勢大好的關係，也活絡了正財運，且事業得貴人多助，無論開拓客源或新業務，都能順利進行，並轉為實際收入；偏財運方面，雖能得到不少可靠的理財消息，不過謹記抱著小賭怡情的態度，在穩健的情況下，才有機會賺取令人滿意的偏財進帳；不宜大手筆投資，且要見好就收，否則有虧空風險。若有閒錢，或可汰換家中較老舊的大型家具或家電，提升生活品質，對整體家運也有幫助。
健康
今年健康運勢表現穩定許多，不僅擺脫情緒起伏、病災不斷，還能更積極樂觀地面對生活和工作，身心都有相當程度的提升。不過屬牛朋友認真辛勤，所以也容易過勞或緊繃，要留意勞逸結合，建議在疫情允許之下，多與家人朋友一起戶外運動，散散步都好，既能改善健康，又能舒緩心情，還能拉近感情，一舉多得。（編輯：鍾怡婷）
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